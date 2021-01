La riconoscete? E’ la meravigliosa conduttrice da bambina, soltanto tra poche ore la vedremo al timone del suo seguitissimo programma.

Sicuramente questa foto vi sorprenderà, ma vi assicuriamo è proprio lei. Si tratta di una delle conduttrici più amate: bella, passionale e prorompente. In questa foto era ovviamente piccolissima. Possiamo dirvi che non solo è una grandissima presentatrice, ma anche un’attrice dal talento straordinario. Infatti, ricorderemo certamente i film che hanno visto la sua presenza, come Diario di Un Italiano, La Badessa di Castro, Zappatore, Il ritorno del grande amico, Vacanze di Natale a Cortina, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. Vi chiediamo, avete capito di chi si tratta? E’ proprio lei.

In questo scatto era una bambina, adesso è la conduttrice della domenica, l’avete riconosciuta?

Una foto ricordo bellissima, la bambina presente è oggi un’amatissima conduttrice, e ogni domenica allieta per alcune ore gli italiani con le sue fantastiche interviste. Lo scatto è apparso sul suo profilo social e ha conquistato i follower: “…piccola, tanti ricordi, tanta tenerezza, ero bruttina vero?”, ha riportato ironicamente in didascalia. Guardate bene, lo sguardo è proprio lo stesso, con quei suoi grandi occhi, e quel sorriso sempre presente. L’avete riconosciuta? Ebbene sì, è proprio lei, Mara Venier. Siete sorpresi? In questo scatto era ancora una bambina, e tra le mani aveva la sua tenerissima bambola. Le sue parole sono certamente molto divertenti, ma non trovate sia bellissima? La sua bellezza era già percepibile, e oggi è diventata di un’avvenenza straordinaria. Soltanto fra poche ore, la vedremo in televisione al timone del programma Domenica in. Una trasmissione domenicale che ogni volta conquista l’attenzione del pubblico, dato che la nostra amata conduttrice avvolge le interviste in atto con la sua brillante personalità.

Il pubblico ama considerevolmente Mara Venier, e sarà per questo, che la trasmissione si posiziona tra le più viste in assoluto della domenica pomeriggio. Ovviamente, il successo si deve anche ai tanti super ospiti presenti in ogni puntata, tutti eccezionali. La foto appena mostrata ha riscosso grande apprezzamento, e i suoi fan non hanno potuto non riportare commenti pieni di elogi.