Valentina D’Agostino è la bellissima Titti della serie televisiva ‘Mina Settembre’, ma sapete proprio tutto di lei? Cosa occorre sapere.

La serie televisiva ‘Mina Settembre’ è iniziata soltanto da una settimana, eppure ha già conquistato tutti. Tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni, celebre scritto napoletano, e dirette da Tiziana Aristarco, le vicende dell’assistente sociale napoletana stanno attirando l’attenzione di milioni e milioni di spettatori. D’altra parte, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Le storie, come avete potute ampiamente vedere in queste prime due puntate, sono più che avvincenti. E, soprattutto, il cast scelto è davvero formidabile. A partire, quindi, dalla protagonista indiscussa Serena Rossi fino a tutti gli altri personaggi, gli attori scelti sono più che straordinari. Cosa ci dite della bellissima e simpaticissima Titti? Nella serie televisiva, la donna interpreta il ruolo della migliore amica di Mina Settembre, ma cosa sappiamo esattamente di lei nella vita ‘reale’. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto il suo nome adesso. Lei si chiama Valentina D’Agostino. E, leggendo qualche informazione su di lei sul web, abbiamo capito che ha una carriera alle spalle davvero formidabile. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Titti in ‘Mina Settembre’? Cosa occorre sapere su Valentina D’Agostino

Oltre a Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, anche il ruolo della bellissima Titti, così come quello interpretato da Christiane Filangieri e Marina Confalone, è davvero fenomenale all’interno di ‘Mina Settembre’. Nei panni della migliore amica della protagonista e proprietaria di un locale situato nel capoluogo campano, la giovanissima donna ha saputo ampiamente conquistare l’attenzione su di sé. Sarà per la sua simpatia e bellezza o anche per la sua immensa bravura, fatto sta che la giovanissima Titti ha saputo ampiamente conquistare l’attenzione su di sé. Ebbene, la domanda adesso sorge spontanea: cosa occorre sapere esattamente su di lei? Come dicevamo precedentemente, il suo nome è Valentina D’Agostino. E, come anticipato, ha una carriera alle spalle davvero fenomenale. Nata a Palermo nel 1982, la bella Valentina, sin da subito, comprende la sua più grande passione. E così, dopo aver lasciato la sua terra d’origine, si trasferisce a Roma, dove, dopo essersi diplomata in recitazione, inizia il suo percorso da attrice di teatro e cinema. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. In un vero e proprio batter baleno, si fa notare. Prendendo, così, parte a diverse serie televisive di successo. A partire, quindi, da ‘Don Matteo’. Fino a ‘Il Silenzio dell’Acqua’ e molte altre ancora. Della sua vita privata, invece, cosa sappiamo? Come raccontato dalla diretta interessata in un’intervista a ‘Vanity Fair, datata nel 2017, è felicemente fidanzata con il compositore Andrea Farri, conosciuto durante una cena con amici. Ed è anche diventata madre di uno splendido bambino.

Eravate a conoscenza di tutte queste cose?