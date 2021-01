Anticipazioni di Beautiful di Lunedì 25 Gennaio: Liam è sempre preoccupato per Hope, la ragazza è disposta davvero a tutto per Dauglas?

Oltre ad un’imperdibile puntata di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, sembrerebbe che anche il primo appuntamento della settimana con Beautiful sia davvero imperdibile. Sono tantissimi anni che la famosa soap opera americana ci tiene compagnia. Quindi, siamo letteralmente abituati a delle puntate incredibile. Eppure, le dinamiche e le trame che si stanno sviluppando in questi ultimi appuntamenti sono davvero sorprendenti. A partire, quindi, dalla donazione di Flo a Kate. Fino al piano di Thomas per ‘distruggere’ Brooke ed, ovviamente, alla strategia di Hope per ottenere l’adozione del piccolo Dauglas. Ecco, ma cosa accadrà, invece, oggi? Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di Beautiful di Lunedì 25 Gennaio? Beh, come vi dicevamo precedentemente, sembrerebbe che le anticipazioni siano davvero succulenti. E, soprattutto, ci fanno letteralmente presagire che sarà un altro imperdibile ed incredibile appuntamento. Volete saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Beautiful, anticipazioni puntata del 25 Gennaio: confronto tra Liam e Steffy

Carissimi telespettatori, non perdetevi affatto la puntata di quest’oggi, Lunedì 25 Gennaio, di Beautiful. Perché? Beh, la motivazione è molto semplice: assisteremo ad un vero e proprio appuntamento imperdibile. Nel corso degli episodi precedenti, abbiamo assistito alla richiesta di Hope a Thomas di poter adottare il piccolo Dauglas. Sia la giovane che sua madre Brooke sono convinte che il figlio di Ridge non sia affatto nelle condizioni di poter educare e crescere il bambino. E così, stanno facendo davvero di tutto per adottarlo. Dal canto suo, però, anche Thomas ha un piano. E, nel corso della puntata di Sabato 23 Gennaio, ne abbiamo avuto la prova. Thomas è disposto ad accettare l’adozione del piccolo, a patto che Hope trascorra una notte con lui. Cosa succederà? La figlia di Brooke Logan, quindi, sarà disposta ad accettare questo piccolo ‘ricatto’ per il bene di Dauglas? Questo lo scopriremo. Nel frattempo, però, Liam è sempre più preoccupato per la sua compagna Hope. Il giovane, infatti, conosce perfettamente la sua fidanzata. E, soprattutto, sa che anche lei, così come sua madre, è disposta davvero a tutto pur di ottenere ciò che vuole. È proprio per questo motivo che ne parlerà con Steffy, sua ex compagna. Cosa succederà, quindi? Da una parte, quindi, abbiamo Hope che verrà a sapere della proposta indecente di Thomas. Dall’altra, invece, c’è Liam che è seriamente preoccupato per lei e tutta la vicenda. E, badate bene, non è ancora a conoscenza della confessione di Thomas a sua moglie.

Insomma, da come avete potuto chiaramente leggere, la puntata di oggi, sarà imperdibile. Noi non vediamo l’ora. E, soprattutto, non ce la perderemo affatto.