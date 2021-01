Spunta in queste ore un nome che potrebbe essere nel cast de L’Isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi: ecco di chi si tratta.

E’ quasi tutto pronto per l’avvio dell’Isola dei Famosi edizione 2021: tra i personaggi che potrebbero comporre il cast, spunta in queste ore un nome in particolare, quello di Giovanni Ciacci. L’indiscrezione è stata lanciata dal sito ‘Giornalettismo’, dove Gabriele Parpiglia fa sapere che lo stylist 49enne avrebbe sciolto il contratto con la trasmissione condotta da Adriana Volpe. “Ore movimentate per Giovanni Ciacci. Notizia di poco fa: Ciacci avrebbe chiesto di rescindere il contratto con Ogni Mattina perché per lui sarebbe pronto un ricco contratto per sbarcare come prossimo naufrago all’Isola dei Famosi, di Ilary Blasi”, si legge sul portale. Inoltre, Giornalettismo parla anche di un “pacchetto” di ospitate per Ciacci, previsto al suo ritorno dal reality, nei programmi di Barbara D’Urso.

Isola dei Famosi 2021, tutte le novità di questa edizione

Le avventure di naufraghi famosi dovrebbero andare a sostituire il GF Vip 5, la cui fine è prevista per il mese di febbraio. Ciò vuol dire che molto probabilmente anche per il reality condotto dalla Blasi ci saranno due appuntamenti settimanali in prima serata. Tornando alla rosa dei candidati ad entrare nel cast, secondo le ultime notizie, tra i nomi papabili potrebbe esserci anche quello di Iconize, ex di Tommaso Zorzi. Ma anche questa al momento resta solo un’indiscrezione. Una certezza, invece, è l’assenza di Alvin come inviato di questa edizione: è stato proprio il diretto interessato a comunicare tramite il suo profilo Instagram che non farà parte del reality stavolta. Giornalettismo ha inoltre smentito la voce secondo cui tra i naufraghi di quest’anno ci sarebbe il coreografo Garrison: “Ancora risulta tra i papabili ma è una news fake, Garrison, ex professore di “Amici” che resta legato ai programmi di Maria De Filippi come consulente”.

E voi, seguirete L’Isola dei Famosi?