Lino Guanciale è un amatissimo ed apprezzato attore

Classe ’79, Lino Guanciale, dopo il diploma di Liceo Scientifico ad Avezzano e il percorso di studi in Lettere e filosofia, consegue il diploma presso l’Accademia nazionale di arte drammatica a Roma nel 2003. È da qui che la sua carriera inizia a prendere letteralmente il volo. Inizialmente attore di teatro, il buon Guanciale riesce facilmente a farsi notare. Ed, ovviamente, ad apprezzare. Tanto da diventare quello che è adesso. Nella sua carriera, infatti, il buon Lino ha rivestito i panni di tantissimi personaggi. A partire, quindi, da ‘Il Silenzio dell’Acqua’. Fino a ‘Non dirlo al mio capo’ con Vanessa Incontrada, ‘L’allieva’ con Alessandra Mastronardi, ‘Il Commissario Riccardi’ e tanti altri ancora. Insomma, un curriculum davvero incredibile. E che, soprattutto, gli ha permesso di costruirsi un grande successo. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che lo seguono, amano ed apprezzato. Ecco, a proposito di questo: sapete che Lino Guanciale ha ricevuto una vera e propria proposta particolare da parte di una sua fan? Scopriamo insieme i dettagli.

Lino Guanciale, la ‘particolare’ proposta ricevuta: di che cosa si tratta?

La sua carriera da attore, come dicevamo precedentemente, è iniziata nel 2003, quando è riuscito a conseguire il diploma presso l’Accademia nazionale di arte drammatica a Roma. Da quel momento, dapprima come attore di teatro ed, in seguito, di cinema e televisione, il buon Lino Guanciale ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere, come detto poco fa, uno degli attori più amati ed apprezzati. Il suo seguito è davvero vastissimo. E, talvolta si sa, se si gode di un successo incredibile, c’è anche il ‘pericolo’ di incappare in qualche proposta particolare. Ed è proprio questo che è capitato all’attore abruzzese. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 2017, il buon Guanciale ha raccontato una richiesta da parte di una sua fan. ‘C’è stato chi mi ha invitato alle proprie nozze chiedendomi, però, un contributo in denaro’, ha rivelato Lino Guanciale alle pagine del settimanale.

