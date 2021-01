Anticipazioni Beautiful, martedì 26 gennaio: scatta il bacio fra Thomas e Zoe, la situazione si fa sempre più complicata.

Beautiful è un soap opera americana di grande successo, in Italia la sua messa in onda ha creato un forte seguito, tanto che da anni riscontra ascolti decisamente alti. Tra poche ore, andrà in onda una nuova puntata, e siamo sicuri, che anche questa volta, i telespettatori rimarranno sbalorditi. Le vicende sono sempre più travolgenti, e il pubblico si mostra sempre più preso da quanto accade nella soap. In questi giorni, gli episodi hanno circondato il caso dell’adozione di Douglas, il bambino è conteso da Thomas e Hope, che sembrano non voler assolutamente rinunciare. Nella puntata che andrà in onda oggi, ci saranno nuovi colpi di scena. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni Beautiful, puntata di martedì 26 gennaio: colpo di scena fra Thomas e Zoe

Una nuova puntata di Beautiful andrà in onda fra poche ore, e l’attesa è sempre molto alta, dato che i telespettatori si immergono completamente nella trama dell’avvincente soap opera. Gli episodi precedenti sono stati inaspettati, con la rottura del matrimonio fra Ridge e Brooke, ma in particolare, a destare grande sorpresa, la proposta di Thomas a Hope, ovvero sesso in cambio dell’adozione del piccolo Douglas. Ebbene, cosa succederà oggi? A quanto pare, Hope è decisa a voler prendere con sè il bambino, sua madre Brooke è decisamente preoccupata per le intenzione della figlia, dopo aver saputo la richiesta avanzata da Thomas. Ma la ragazza è irremovibile, e rassicura la donna. Intanto, Thomas, a casa di Vinny, parla con Zoe della situazione creatasi con Hope. Infatti, il ragazzo è convinto che la Logan, cadrà ai suoi piedi dopo aver passato una notte con lui. Zoe, però, cerca di convincerlo, affermando che la Logan è solo interessata a Douglas. A questo punto, la modella, decide di testare l’interesse del ragazzo, e così lo bacia appassionatamente. Un bacio che certamente sarà ricambiato, ma subito dopo Thomas ritornerà sull’argomento Hope.

Il Forrester sembra offuscato dalla Logan, e addirittura sta mettendo in atto un piano per cercare di sciogliere i nodi, e portare la situazione dalla sua parte. Solo a questo punto, Zoe capisce di non aver alcun potere sul ragazzo; la modella lascia Thomas e va via, rincarando la sua pronta raccomandazione.