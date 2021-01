Anticipazioni Un posto al sole, martedì 26 gennaio: Vittorio non ha scelta, dopo che Chiara l’ha messo alle strette, deve assolutamente decidere.

Questa sera, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ci sarà una nuova puntata dell’ormai seguitissima soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a devi veri e proprio colpi di scena, attraversati da inaspettate partenze. In particolare, a scuotere grande attenzione, quella di Marina Giordano, interpretata dalla meravigliosa Nina Soldano. Ovviamente, le vicende all’interno della soap sono proseguite, e soltanto ieri abbiamo avuto modo di vedere quanto successo. Vittorio è in forte crisi, dato che Chiara vorrebbe farlo ritornare quello di una volta, con la sua profonda leggerezza, anzi, la ragazza ha messo in luce ciò che vuole, ponendo allo speaker il problema. Intanto, Silvia E Michele, dopo che la donna ha riconosciuto per strada uno dei presunti criminali, sono corsi dalla polizia. Cosa succederà nella nuova puntata? Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 26 gennaio: Vittorio in difficoltà per la proposta di Chiara

Una nuova puntata andrà in onda questa sera di Un posto al sole, e vi anticipiamo, sarà ricca di altalenanze. Vittorio è in difficoltà, dato che Chiara sembra averlo messo alle strette, la ragazza è decisa, e vuole a tutti i costi che lo speaker faccia quello che lei chiede. Il figlio di Guido non intende assolutamente perdere il suo posto in radio, e per questo dovrà far fronte alle richieste dalla Petrone. Cosa deciderà Vittorio? Rivestirà i panni di Vicky Beef? Intanto, Silvia e Michele in questura si trovano di fronte alla probabile identità dell’uomo che li ha aggrediti. La Graziani è sicura di averlo riconosciuto, ma Saviani nutre dei forti dubbi. Questa situazione potrebbe portare ad un nuovo scontro fra i due coniugi, dopo i passati momenti di turbamento.

Come sappiamo, Leonardo è in ospedale, da solo, dopo aver salvato la vita a Filippo. Quest’ultimo, proprio per questo, ha deciso di aiutarlo e mettersi in contatto con la famiglia Arena, per metterli al corrente di quanto accaduto al ragazzo. Purtroppo, non riceve nessuna risposta positiva. Fortemente preoccupata, Serena decide di muoversi anche lei, e cercare in tutti i modi di contattare la sua famiglia. Riuscirà a trovare un collegamento? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Un posto al sole.