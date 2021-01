L’amatissima e bravissima Francesca Manzini con uno scatto al naturale su instagram ha incantato fortemente i suoi follower: è incredibilmente bella!

Imitatrice, comica, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, Francesca Manzini è questo e tanto altro. Ha iniziato il suo percorso lavorando in villaggi turistici romani, per poi fare il suo debutto in tv nel 2009, nel programma trasmesso su Rai 1 Una festa italiana, portando in scena le sue fantastiche imitazioni di Mara Venier, Sabrina Ferilli e Sandra Mondaini. Pian piano la sua notorietà cresce a dismisura. Ricorderemo certamente la sua partecipazione come cantante e ballerina nel 2019 alla prima edizione di Amici Celebrities condotta da Maria De Filippi, che le ha donato una popolarità maggiore. Francesca Manzini oggi è conosciutissima e anche sui social il suo profilo è tanto seguito. Proprio qui, condivide spesso scatti particolari, ed incantevoli. L’ultima foto postata ha destato grande attenzione, infatti, si è mostrata completamente al naturale.

Francesca Manzini si mostra completamente al naturale: lo scatto senza trucco è meraviglioso!

La seguitissima Francesca Manzini è un’eccezionale imitatrici; sono molti i personaggi di cui ha vestito i panni, e che hanno riscontrato un forte apprezzamento del pubblico: Sandra Mondaini, Mina, Sabrina Ferilli, Elisabetta Gregoraci, Maria De Filippi, Simona Ventura, Giusy Ferreri, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. E’ davvero impressionante la sua bravura, quella capacità di immergersi completamente nella persona scelta, imitandola perfettamente. Francesca ad oggi conta un grande seguito, dato che la sua popolarità è cresciuta. Anche sui social conta un profilo instagram di oltre i 150 mila follower. Proprio qui, è emersa una foto particolare e inaspettata. La Manzini si è mostrata al naturale, senza filtri e senza trucco, appoggiata si direbbe ad un cuscino. Beh, cosa possiamo dire, è davvero bellissima, anche senza colori sul viso presenta una bellezza elegante e gentile.

Ovviamente i suoi follower non potevano non mostrare un notevole apprezzamento per la foto pubblicata, in cui mostra la sua avvenenza acqua e sapone. Molti, infatti, sono stati i commenti ricevuti, davvero lusinghieri, e sicuramente, meritatissimi; l’immagine in poco tempo ha raccolto numerosi like. Francesca Manzini, la bravissima imitatrice, è un vero spettacolo della natura!