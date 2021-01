Chi è Valerio Braschi, vincitore di Masterchef Italia: lo chef che ha inventato la lasagna in tubetto.

In questi ultimi giorni non si fa che parlare di lui, Valerio Braschi, lo chef che ha riprodotto la lasagna in un tubetto di dentifricio. Si tratta, a quanto pare, di una scelta innovativa, riportata nel suo ristorante. “La trasformazione totale di un grande classico italiano. Lasagna in tubetto, spazzolino di pasta all’uovo, brodo di parmigiano 60 mesi e 180 mesi“, ha scritto in basso alla foto del piatto che ha tanto destato attenzione. Da quanto si legge, l’idea è nata da un ricordo di quando era un bambino, dopo un giorno di festa, era solito, la mattina, ‘lavare i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate’. E che dire, davvero una grande novità! Valerio non manca di fantasia, e già in passato aveva ammaliato il pubblico; infatti, è stato il concorrente di MasterChef Italia: scopriamo insieme qualcosa in più sul suo conto.

Valerio Braschi, da MasterChef al successo: chi è lo chef che ha inventato la lasagna in tubetto

Un piatto che ha riscosso grande attenzione, e che non poteva passare inosservato, l’inventore è lui, Valerio Braschi, vincitore di MasterChef Italia nel 2017. Valerio fin dall’inizio del suo percorso nel programma ha conquistato i telespettatori con la sua bravura e la sua spontaneità. Infatti, giovanissimo, ha saputo tener testa ad altri eccezionali talenti. Un’esperienza straordinaria, che l’ha condotto non solo alla vittoria, ma una volta tornato alla realtà, Braschi ha aperto il suo ristorante, il 1978, dove ricopre il ruolo di chef. Classe 1997, Valerio è giovanissimo, ma già si è largamente affermato con il suo lavoro, il tutto ovviamente dovuto al suo talento.

Ed è Proprio qui, nel luogo dove ha impresso le sue redini, che ha trasformato il grande classico italiano, ovvero la lasagna, riportandola in un diverso formato, un tubetto (com’è QUI possibile vedere). Un’idea che ha sviluppato da un meraviglioso ricordo d’infanzia, dando vita ad un momento vissuto attraverso un piatto.