Anticipazioni Beautiful, giovedì 28 gennaio: THomas è pronto a tutto per far cadere Hope, e mette in atto un piano inaspettato.

Beautiful è una soap opera che va in onda da anni, e che riscontra un successo incredibile. La trama è continuamente scossa da colpi di scena, tra incontri inaspettati, scontri accesi, e rivelazioni improvvise. Proprio oggi, come ogni giorno, andrà in onda una nuova puntata, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. In questi giorni abbiamo assistito ad altalenanti vicende, che hanno visto al centro dell’attenzione il caso dell’adozione del piccolo Douglas. Hope e Thomas non vogliono rinunciare al bambino, anche se, proprio il ragazzo, ha scosso la donna con una richiesta inaspettata, ovvero sesso in cambio della firma dei documenti. Ma cosa succederà oggi? Ecco cosa vedremo, tenetevi pronti, perchè sarà una puntata decisamente movimentata.

Anticipazioni Beautiful, 28 gennaio: Thomas e Hope, chi la spunterà?

Una puntata ricca di colpi di scena si appresta ad andare in onda proprio tra qualche ora, e l’attesa è già alta. Ecco cosa vedremo oggi, giovedì 28 gennaio. Ormai, Hope è convinta di avere in pugno Thomas, e di riuscire così a fargli firmare i documenti per l’adozione del piccolo Douglas. Infatti, ritiene che una volta che la firma del ragazzo sia stata confermata, non potrà più ricattarla. Thomas ha però organizzato le cose diversamente, infatti, è deciso, vuole che il riscatto sia pagato prima della firma. Cosa succederà? Riuscirà la donna ad avere la meglio?

Intanto, mentre i due giovani studiano una strategia da portare avanti per spuntarla, Brooke si mostra palesemente preoccupata per la figlia e confida la verità a Donna; nonostante quest’ultima cerchi di rassicurarla, i timori si fanno sempre più profondi. La donna è convinta che quella di Thomas sia una trappola, che porterà alla caduta proprio di Hope. Avrà ragione Brooke? Lo scopriremo nelle puntate che seguiranno.