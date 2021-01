“Ben arrivata Ambra”: l’amatissimo ex tronista ma anche ex corteggiatore l’ha appena annunciato, una notizia meravigliosa: il post social ha incantato i follower.

E’ arrivata soltanto da pochissimo la splendida notizia, infatti, l’ex tronista ma anche ex corteggiatore dell’amatissimo programma Uomini e donne ha appena dato l’annuncio sul suo profilo social, pubblicando un’immagine che ha lasciato tutti senza fiato. Con un messaggio pieno di commozione per l’avvenimento ha espresso tutta la felicità per l’arrivo della bambina: “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita“, ha riportato in didascalia in basso alla foto condivisa insieme alla sua meravigliosa compagnia, e tra le braccia la bambina appena venuta al mondo, che a quanto pare, si chiama Ambra. Una notizia decisamente spettacolare.

Ebbene sì, Giovanni Conversano, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e donne ha appena dato la lieta notizia. La sua compagna, la modella Giada Pezzaioli ha dato alla luce la piccola Ambra, e la stessa donna tramite il suo profilo instagram, con una tenerissimo video condivisa nelle storie, l’ha poi annunciato: “Ben arrivata Ambra”. “Veder nascere ‘in diretta’ mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà”, ha riportato Conversano al post pubblicato. Entrambi mostrano felici la gioia di una nascita, il momento più bello che si possa provare.

Come sappiamo, la coppia è insieme da molti anni, e hanno consolidato il loro amore con la nascita del piccolo Enea. Sono davvero bellissimi! La notizia della gravidanza è stata resa nota mesi fa, e subito ha destato grande attenzione da parte dei fan dei due splendidi genitori. Già diverse ore prima, insieme, avevano mostrato l’attesa del parto. Giovanni in un post precedente aveva pubblicato una foto insieme alla compagna, con la scritta: “Forza amore, sta per arrivare la nostra bambina”, e il lieto annuncio è arrivato proprio da poche ore. Una nuova nascita rappresenta sempre un momento di grande e profonda gioia, e non non possiamo che fare a Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano i nostri migliori auguri!