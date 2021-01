Giunge inaspettata la rivelazione di Pamela Anderson al Daily Mail: l’attrice statunitense ha celebrato da poco il suo sesto matrimonio.

La favolosa ex bagnina di Baywatch che tutti ricordano sulle spiagge californiane con il famoso costume intero rosso mentre salvava dall’annegamento i bagnanti, ha scioccato tutti con una confessione arrivata solo ora. La bellissima e giunonica Pamela Anderson ha rivelato al Daily Mail di aver sposato in gran segreto la sua guardia del corpo, il 40enne Dan Hayhurst. L’attrice, sognata ancora oggi da tanti uomini, è sempre bellissima nonostante i suoi 53 anni. Il matrimonio è stato celebrato in Canada durante il periodo natalizio: “Ci siamo detti sì dove si sposarono i miei genitori, che stanno ancora insieme”, ha raccontato Pamela al Daily Mail. “Sono esattamente dove devo essere: tra le braccia di un uomo che mi ama davvero”.

Pamela Anderson ci riprova per la sesta volta: il matrimonio con la sua guardia del corpo

La biondissima Anderson sembra quindi pienamente convinta del passo compiuto. E chissà che dopo ben cinque matrimoni, questa non sia la volta buona. Ricordiamo infatti che solo un anno fa era convolata a nozze (sempre in segreto) con il settantaquattrenne Jon Peters. Salvo poi comunicare, dopo appena dodici giorni dalla cerimonia, ai media queste parole: “Ci prendiamo un po’ di tempo per stare separati e rivalutare ciò che vogliamo dalla vita e gli uni dagli altri”. Jon Peters, sua vecchia fiamma risalente a trent’anni prima, aveva annunciato di voler tornare insieme all’ex compagna, l’attrice Julia Faye West, che aveva lasciato proprio a favore di Pamela Anderson. Le versioni sulla rottura non combaciavano: mentre l’attrice sosteneva che era stato il produttore a mettere fine al matrimonio, secondo lui invece l’attrice lo avrebbe sposato solo per bisogno di soldi.

I precedenti mariti della Anderson sono Tommy Lee, padre dei suoi figli Brandon, 23 anni e Dylan, 22), Kid Rock e Rick Solomon, col quale è andata all’altare per ben due volte.