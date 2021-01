Paola Di Benedetto tramite delle storie sul suo profilo instagram racconta un’inaspettata verità: cosa ha ritoccato.

E’ stata la vincitrice del Grande Fratello Vip, della quarta edizione, scavalcando la concorrenza con la sua semplicità. Paola Di Benedetto ha sempre mostrato una personalità tanto forte e decisa, e una sensibilità che ha colpito fin da subito i telespettatori. Modella e showgirl, su instagram ama condividere spesso immagini in cui si mostra intenta nella sua quotidianità, ma anche foto che presentano la sua vita professionale. Proprio qui, da qualche ora, parlando con i suoi follower che le hanno posto diverse domande, ha rivelato cosa ha ritoccato.

Paola Di Benedetto, parla di chirurgia estetica: su instagram svela cosa ha ritoccato

Paola Di Benedetto è stata la vincitrice del Grande Fratello Vip. Il reality, nonostante il periodo difficile, a causa dell’emergenza sanitaria che l’Italia e tutto il resto del mondo, sta vivendo, è riuscito ad andare avanti, e arrivare fino alla fine, portando alla vittoria proprio la bella modella. Su instagram , Paola è molto attiva, e il suo profilo conta ben oltre un milione di follower. Proprio qui, attraverso delle storie in cui i suoi follower si son divertiti a farle delle domande, ha rivelato la verità, svelando cosa ha ritoccato. Alla domanda “Hai mai fatto chirurgia”, ha risposto prontamente. A quanto pare, stando alle sue parole, si è sottoposta ad un intervento di Rinoplastica estetica quando aveva 20 anni. “E’ stata l’unica operazione a cui ho scelto di sottopormi. Sono assolutamente pro alla chirurgia estetica. Nel mio caso è stato un intervento per correggere il cosiddetto ‘gibbo’, che non riuscivo proprio a farmi piacere“, ha confessato la modella.

Paola ha così svelato senza timore di aver ricorso alla chirurgia estetica intraprendendo un intervento di rinoplastica.