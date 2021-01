Cosa vedremo domani 30 gennaio ad Amici: Evandro rischia l’eliminazione, cosa accadrà? Questo e molto altro nella puntata di domani.

L’appuntamento di domani 30 gennaio con Amici, alle 14:10 su Canale 5, scioglierà molti nodi da risolvere. Ricordiamo che una settimana fa Anna Pettinelli aveva avvertito il cantante Evandro che se la sua esibizione non l’avesse convinta, per lui non ci sarebbe stata un’altra possibilità. Fortunatamente il giovane non ha deluso le aspettative ed ha ottenuto un 7 scongiurando il pericolo dell’eliminazione. Per Arianna invece le cose non sono andate ugualmente bene: è stata eliminata alla quarta sfida contro Elisabetta. Alessandra Celentano ha deciso per un provvedimento nei confronti dell’intero gruppo di ballerini, per il modo in cui seguono le lezioni di danza classica. Ma non è finita qui: la temutissima docente ha preso anche una decisione forte nei confronti di Tommaso la cui coreografia non è piaciuta, facendogli rimediare un 5. La Celentano avrebbe voluto vedere la coreografia eseguita anche dai due ballerini di Lorella, Rosa ed Alessandro ma il rifiuto ha scatenato un’accesa polemica tra le due insegnanti.

Amici, puntata del 30 gennaio: le polemiche continuano, in studio un ospite eccezionale

Dopo aver preso un sei e mezzo per la sua esibizione di ballo classico, Rosa ha ballato di nuovo la coreografia del coreografo esterno, scatenando una vera e propria bufera nonostante la promozione. Per quanto riguarda la conferma della maglia, Deddy, Leonardo e Enula sono stati confermati da Zerbi e promossi con un bel 9. Confermati anche Giulia, Martina, Samuele e Alessandro con un 8. Rudy Zerbi ha criticato il look di Raffaele oltre alla sua performance e al 9 ottenuto da Arisa. La cover di Sangiovanni è piaciuta a Rudy mentre Arisa e Anna Pettinelli lo appezzano maggiormente negli inediti. Promosso anche Aka7even. Per questa decima puntata, però, i colpi di scena non sono finiti: ci sarà infatti un ospite eccezionale, nientemeno che il rapper Mr. Rain!

E voi seguirete lo scoppiettante appuntamento di domani con Amici?