Elisabetta Gregoraci, chi è Mr Rain, il suo nuovo presunto fidanzato? Ecco cosa occorre sapere sul giovanissimo cantante.

Elisabetta Gregoraci, lo sappiamo benissimo, è una delle concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. E, sin dal primo momento, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, a causa di un ‘piccolo imprevisto’, la sua entrata nella casa più spiata d’Italia è stata rimandata di qualche giorno, ma anche perché, appena entrata, ha costruito un legame fortissimo con Pierpaolo Petrelli. I due, infatti, sono stati unitissimi e legatissimi per diverso tempo. Fino a quando, qualche giorno fa, è stata la stessa Gregoraci a ‘stoppare’ l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. E a rivelare, quindi, di essere innamorata al di fuori del contesto televisivo. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, la bellissima ex moglie di Flavio Briatore non ha affatto svelato il suo nome. Eppure, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Novella 2000’, sembrerebbe che il ‘fortunato’ sia un famoso cantante. E che la passione sia, addirittura, scoppiata durante l’ultima edizione di Battiti Live. Di chi parliamo? Semplice, proprio di lui: MR Rain.

Chi è Mr Rain, il presunto nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci?

Seppure un iniziale feeling con Pierpaolo Petrelli, sembrerebbe proprio che Elisabetta Gregoraci abbia un flirt con Mr Rain. In realtà, non ne abbiamo la certezza, sia chiaro. Come dicevamo precedentemente, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato soltanto di essere innamorata al di fuori della casa di Cinecittà, ma non ha affatto svelato il nome del ‘fortunato’. Ci ha pensato, invece, il settimanale ‘Novella 2000’ a farlo. Stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe che a far breccia nel cuore della modella calabrese sia il famoso rapper. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Come raccontato, sembrerebbe che i due si siano conosciuti dietro le quinte di ‘Battiti Live’. E che, immediatamente, sia scoppiato il colpo di fulmine tra di loro. Ma cosa sappiamo, invece, su MR Rain? Mattia Balardi, questo è il suo vero nome, è nato il 19 Novembre del 1991 a Desenzano Del Garda. Il suo debutto nel mondo della musica ha avvenuto nel 2011, ma è soltanto nel 2013 a cavalcare la cresta dell’onda. È proprio in quest’anno, infatti, che prende parte alle selezioni per la settima edizione di X-Factor, ma decide poi di abbandonare il programma. Nel 2014, inizia i suoi tour per diverse città italiane. E, dal 2015, inizia a pubblicare i suoi primi singoli. A partire, quindi, ‘Tutto quello che ho’ e ‘Carillon’. Fino a, nel 2017, ‘I grandi non piangono mai’, ‘Rainbow Soda’, ‘Superstite’, ‘Ipernova’, ‘Ops’ ed, infine, ‘Fiori di Chernobyl’. Per quanto riguarda il suo profilo social, infine, Mr Rain è seguitissimo, ma dal canto suo, invece, è poco attivo.

Insomma, sarà davvero Mr Rain ad avere rubato il cuore della bellissima Elisabetta Gregoraci? Staremo a vedere!