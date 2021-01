Nel corso della puntata di Venerdì 29 Gennaio del GF Vip, Andrea Zenga ha incontrato nuovamente suo padre: la sua reazione dopo il confronto.

Aspettavamo da tempo questo momento e, finalmente, è arrivato. Andrea Zenga, proprio nel corso della diretta del GF Vip di Venerdì 29 Gennaio, ha avuto la possibilità di incontrare suo padre Walter. I due, come ben sapete e come più volte è stato raccontato dal diretto interessato, non hanno un semplice rapporto di padre e figlio. È proprio per questo motivo che il Grande Fratello ha permesso loro di incontrarsi. E magari di permettere ad entrambi di dare inizio ad un nuovo percorso insieme. Ecco, ma cos’è successo? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, l’incontro tra Walter ed Andrea è stato davvero emozionante. Entrambi, infatti, hanno confessato di aver sbagliato. E, soprattutto, si sono promessi che, una volta uscito dalla casa di Cinecittà, Andrea è pronto a rivedere suo padre per chiarirsi una volta per tutte. Ecco, appurato questo, sapete qual è stata la reazione del giovane subito dopo il confronto? Scopriamo insieme ogni cosa.

Andrea Zenga, la reazione subito dopo il confronto con il padre al GF Vip

L’incontro tra Andrea Zenga e suo padre Walter, nel corso della diretta del GF Vip di Venerdì 29 Gennaio, è stato davvero emozionante. Dopo diversi anni, padre e figlio si sono ritrovati faccia e faccia. E, finalmente, hanno avuto la possibilità di dire tutto quello che pensano. Il grande Walter, infatti, ha ammesso i suoi errori. E, soprattutto, si è detto certo di voler ripristinare il rapporto con suo figlio. Anche Andrea, dal canto suo, ha ammesso le sue colpe. Ed anche lei, così come suo padre, ha chiaramente detto di essere pronto a lasciare la porta aperta. E di voler riprovare con lui. Sapete, però, cos’è successo subito dopo? Se il giovane Zenga, durante il confronto, si è mostrato, seppure emozionante ed occhi ricolmi di lacrime, determinato e piuttosto lucido, sapete cos’è successo subito dopo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Andrea Zenga si è sciolto in una valle di lacrime. Sarà l’emozione, sarà la tensione o molto altro ancora, fatto sta che il giovane, appena rientrato in caso, si è letteralmente messo a piangere.