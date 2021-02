Nella casa del GF VIP Alda D’Eusanio è senza freni: dopo la frase shock pronunciata, arrivano altre parole dure contro l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

La concorrente appena entrata nella Casa del GF VIP ha già catturato l’attenzione di tutti i telespettatori del reality. Parliamo di Alda D’Eusanio che a poche ore dal suo ingresso avrebbe già usato frasi choc: la donna potrebbe essere squalificata o il programma potrebbe prendere provvedimenti? L’uso di una parola ha mandato su tutte le furie anche l’ex concorrente Enock Barwuah. Scopriremo quasi sicuramente questa sera cosa succederà alla donna, protagonista di nuovo di un episodio che sta facendo chiacchierare. La D’Eusanio nella Casa più spiata d’Italia ha espresso la sua opinione sul matrimonio finito tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Si è lasciata andare a diversi commenti mentre chiacchierava con i suoi inquilini…Sentite le sue parole.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF VIP, Alda D’Eusanio senza freni: “E’ brutto forte”, le dure parole

Nella Casa del GF VIP Alda D’Eusanio sta facendo molto parlare di sé. Dopo la frase choc pronunciata a poche ore dal suo ingresso, vi parliamo di un altro episodio che ha attirato l’attenzione di tutti. Alda ha commentato il matrimonio fallito tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria insieme ai suoi inquilini. Le sue parole non sono passate affatto inosservate: “Maria Teresa è una persona da scoprire, è una che conoscevamo per un matrimonio. Cioè, un cesto di lumache ha meno corna di lei. Maria Teresa ha vissuto un grande amore, perché lei ha amato molto questo marito. E noi tutti dicevamo: ”Una donna così bella!”. Suo marito (ex marito, ndr.) è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste. Lei ha sopportato tutto“.

La D’Eusanio ha elogiato la Ruta per come si è comportata con il suo ex marito.