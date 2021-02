L’amatissima attrice Anna Foglietta, tramite il suo profilo instagram, l’ha appena svelato: una notizia che ha destato già grande attesa.

E’ una delle attrici più amate, e da qualche ora ha dato sul suo profilo instagram un annuncio che ha subito destato grande attenzione. Anna Foglietta ha esordito come attrice nella serie Televisiva di Rai 3 La squadra, nella quale ha interpretato dal 2005 al 2007 l’agente scelto Anna De Luca. L’anno successivo è entrata a far parte del cast di Distretto di polizia, una serie che fin da subito ha riscosso un certo seguito. Ricorderemo certamente i suoi ruoli da protagonista nei film Colpi di fulmine, Mai Stati Uniti e Tutta colpa di Freud. Ogni volta, l’attrice ha dimostrato grande impegno e un talento straordinario. Sarà proprio per questo che è davvero amatissima e seguitissima. Sui social, da qualche ora, Anna ha voluto sorprendere i suoi tantissimi follower con una notizia sensazionale: siete pronti?

Anna Foglietta ha sorpreso i follower con una notizia incredibile: l’ha appena comunicato

Anna Foglietta è un’attrice dal talento straordinario, tanto da conquistare ogni volta l’apprezzamento del pubblico. Sono molti i ruoli da lei interpretati, l’abbiamo vista in moltissimi film, come: Sfiorarsi, Stasera Torno prima, I mostri oggi, Nessuno mi può giudicare, Confusi e felici, Noi e la Giulia, Perfetti Sconosciuti, Il Contagio, Un giorno all’improvviso, e tantissimi altri ancora, sono davvero numerosi, in aggiunta a quelli trasmessi in televisione. Beh, a quanto pare, Anna ha una carriera alle spalle davvero pienissima, ricca di successi, come potevamo immaginare. Come abbiamo rivelato all’inizio, l’attrice, tramite il suo profilo instagram, ha comunicato una notizia che ha lasciato i fan senza parole e sicuramente entusiasti di questa grande novità. “Emozione privata di fine film. Vedrete il risultato quando uscirà, spero con tutto il cuore nelle sale”, ha scritto in didascalia in basso all’immagine pubblicata, (com’è QUi possibile vedere). Sembrerebbe, quindi, che con tale post, la Foglietta abbia dato un annuncio davvero sorprendente.

L’attrice sta per tornare in pista ed è decisamente pronta. Ma com’è evidente dalle sue parole, il progetto è avvolto da alcuni dubbi. Infatti, è possibile comprendere, che la chiusura dei Cinema, ha creato un certo turbamento. Come sappiamo, viviamo un’emergenza sanitaria complicata, e per questo, il governo ha deciso di emanare diverse norme per cercare di arginare la diffusione del coronavirus. Sarà proprio per questo che l’attrice ha riportato un “spero con tutto il cuore nelle sale”. Ovviamente, la notizia ha destato grande gioia da parte dei fan, che non vedono l’ora di ammirare la novità in arrivo.