In questo scatto era una bambina, ma oggi possiamo dire che è divenuta una grandissima e bravissima imitatrice: avete capito di chi si tratta?

Quanta tenerezza, in questo scatto era ancora una bambina, con il suo sorriso smagliante e uno sguardo dolcissimo, mentre, sembra, essere in posa, ammirando qualcuno o qualcosa. Ovviamente, la foto appartiene ad un tempo passato, quando ancora era piccolissima, e non era avvolta dalla popolarità oggi posseduta. La bambina fotografata è oggi una delle imitatrici più amate, ma non solo: conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e anche comica, un talento poliedrico! Possiamo dirvi, che lo sguardo è proprio il suo, con quelle dolci guance ed occhi grandi. Osservate bene, avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Uno scatto in cui appare da bambina, ma oggi è un’eccellente imitatrice, molto famosa

I personaggi del mondo dello spettacolo amano spesso condividere immagini di quando erano ancora dei bambini, o anche scatti in cui si mostrano con qualche anno in meno. I follower sono molto entusiasti di entrare a far parte di un momento passato di uno dei personaggi televisivi più amati. Infatti, sono molto attenti a tutto ciò che i vip pubblicano suo profili social, sempre pronti a commentare quanto condiviso. Proprio come la bambina in questa foto, che oggi è diventata una bravissima imitatrice. Le sue performance incantano ogni volta i telespettatori. Tra i personaggi imitati troviamo: Sandra Mondaini, Elisabetta Gregoraci, Mara Venier, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Monica Bellucci, e tantissimi altri ancora, sarebbe praticamente difficile citarli tutti. A questo punto vi chiediamo, l’avete riconosciuta? Ebbene sì, in questa immagine che vi abbiamo mostrato è fotografata la bellissima e talentuosa Francesca Manzini. Come sappiamo, è una delle imitatrici più amate in assoluto, con il suo talento che immerge nelle sue grandi imitazioni è in grado ogni volta di entrare pienamente nel persona imitata.

Qui, era ancora una bambina, ma adesso la sua notorietà è elevatissima, e non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Da piccola, Francesca era davvero dolcissima, proprio come oggi, non credete? Tutti i suoi follower hanno commentato l’immagine con preziosi e incantevoli complimenti, tutti meritatissimi, e non sono mancati i like, numerosi.