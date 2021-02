Conoscete Fabio Balsamo dei The Jackal? Spunta un retroscena del passato: proprio così è iniziata la sua carriera da attore.

Questa sera, Martedì 2 Febbraio, Fabio Balsamo ed Aurora Leone, entrambi componenti del gruppo ‘The Jackal’, saranno i protagonisti indiscussi della nuova puntata di ‘Stasera tutto è possibile’. In onda su Rai Due, dalle ore 21:20 circa, Stefano De Martino sarà al timone di un nuovo e divertentissimo appuntamento con il suo programma. Ecco, ma in attesa di scoprire quali saranno i suoi giochi e i divertenti sketch che i suoi ospiti sono soliti regalarci, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più proprio sul simpaticissimo Fabio Balsamo? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Aurora. E dove l’abbiamo già vista in tv. Cosa occorre sapere, invece, su di lui? In particolare, sappiamo benissimo che è un noto attore del panorama artistico napoletano, ma vi siete mai chiesti come sia iniziata la sua carriera proprio in questo campo? A rivelare ogni cosa è stato il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Informa Press’, datata Maggio 2020, Fabio ha svelato un inedito retroscena. Ecco di che cosa parliamo.

The Jackal, Fabio Balsamo: proprio così ha iniziato la sua carriera da attore

Fabio Balsamo, insieme al fantastico gruppo dei ‘The Jackal’, è il protagonista indiscusso di numerosi e divertenti video che girano tutti i giorni sui social. Ecco, ma com’è iniziata la sua carriera da attore? Attualmente, come dicevamo precedentemente, il simpaticissimo Fabio è molto conosciuto ed apprezzato. Ecco, ma come ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo? A rivelare ogni cosa, come anticipato poco fa, è stato proprio il diretto interessato. In una recente intervista a ‘Informa Press’, il napoletano ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la sua carriera nel mondo della recitazione sia iniziata all’età di 14 anni. Quando, il sacerdote della Chiesa di Casalnuovo, gli chiese se avesse voluto prendere parte ad un corso proprio di recitazione. E da lì, poi, da cosa nasce cosa.

