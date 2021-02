GF Vip, tragico lutto per Dayane Mello, arriva un commovente messaggio: “Sento la mancanza di parole…ti amo per sempre”.

Un lutto devastante ha colpito la bellissima modella Dayane Mello, che stamattina è venuta a sapere della morte del fratello Lucas, il più piccolo. Una notizia che ha scosso non solo i concorrenti in casa, ma anche fuori, i fan del programma e tutti i telespettatori si sono mostrati alquanto turbati da questo evento. Sono stati tantissimi i messaggi ricevuti, tutti hanno voluto dimostrare prontamente la vicinanza alla donna. I compagni di avventura hanno cercato in tutti i modi confortarla, con sguardi amorevoli e abbracci costanti. Come abbiamo anticipato, sul web sono stati tantissimi i messaggi ricevuti. Ovviamente, non poteva mancare l’appoggio della sua amica, Ema Kovac. Insieme, le due donne hanno partecipato a Pechino Express, e hanno dimostrato una profonda amicizia. “Sento la mancanza di parole…ti amo per sempre“, ha scritto.

La morte del fratello Lucas ha portato Dayane in preda allo sconforto. Una notizia che è arrivata questa mattina, e che poco dopo è stata data anche alla modella. Una volta uscita fuori, anche Rosalinda, la sua più cara amica all’interno del reality è stata chiamata in confessionale. Ritornate in casa, sono subito corse in bagno. Dayane ha rivelato agli altri concorrenti della tragica notizia, e tutti hanno manifestato il dolore per la scomparsa di suo fratello. Anche sul web sono stati tantissimi i messaggi di conforto arrivati per la donna, e non poteva mancare quello della sua cara amica Ema Kovac: “Amica mia, sento la mancanza di parole per esprimere quello che sento… ho voluto correre da te e abbracciarti. Hai il cuore puro e non meriti questo. Ti sto vicino con tutto il mio cuore. Anche se siamo lontane, ti amo per sempre”, ha scritto in una storia condivisa Ema.

Tutti hanno cercato di lanciare parole di appoggio dopo la notizia della scomparsa di Lucas Mello, e ovviamente, non poteva mancare quello di Ema, che ha cercato in qualche modo, così, di trasmetterle la sua vicinanza.