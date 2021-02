Alessandra De Angelis, ex di Temptation Island è guarita dal Coronavirus: finalmente la notizia tanto attesa, a pochi giorni dal parto.

Soltanto il 28 gennaio, Alessandra De Angelis, l’ex partecipante di Temptation Island aveva annunciato la sua positività al covid. Una notizia che ha destato in lei forte paura, dato che ha scoperto di essere positiva quasi alla fine della gravidanza. Sul suo profilo instagram aveva manifestato la sua preoccupazione, affermando di avere dei sintomi come dolori in tutto il corpo. Inizialmente, ha pensato si trattasse di una stanchezza dovuta alla sua attesa, ma così non è stato. Alessandra, al momento della notizia, aveva anche informato i follower della negatività dei suoi bambini e di suo marito Emanuele D’Avanzo. Finalmente, è arrivato da poche ore, uno splendido annuncio: è risultata negativa al covid.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Alessandra De Angelis è guarita: finalmente ha sconfitto il covid, che splendida notizia

Dopo aver rivelato in lacrime di essere positiva al coronavirus, l’ex di Temptation island ha da qualche ora dato l’annuncio ufficiale. Come abbiamo anticipato, Alessandra ha pensato inizialmente si trattasse di stanchezza dovuta alla gravidanza, ma ha scoperto in seguito di aver contratto il virus. Tramite delle storie sul suo profilo instagram, seguitissimo, qualche giorno fa ha spiegato di essere molto triste, data la situazione. Per fortuna, i suoi figli e suo marito sono risultati negativi al coronavirus. Ma a pochi giorni dal parto, è arrivata la meravigliosa notizia. “Vi dico solo negativa“, ha scritto la donna, mostrando nelle storie anche il suo referto.

Alessandra De Angelis ha voluto ringraziare tutti i suoi follower, che in questo momento tanto difficile sono stati vicini a lei, dimostrando un grande affetto. “E’ stata una delle giornate più belle della mia vita, che mi hanno permesse di abbracciare la mia famiglia. Il covid ti insegna, ti fa capire che è il senso di tutti, stare insieme e stare bene”. Come poi ha spiegato, ancora non si sente molto bene, ma ben presto ritornerà in forze. Anzi, ha anche rivelato, che invece di partorire il 5, la data è stata spostata, e quindi, la nascita è prevista per l’8 febbraio. Beh, mancano davvero pochissime ore al grande giorno, e la notizia di negatività è arrivata proprio poco prima, allietando tutta la famiglia.