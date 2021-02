Anticipazioni Uomini e Donne 4 febbraio: scontri e lacrime, accadrà di tutto nella puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi.

Tutto pronto per una nuova attesissima puntata di Uomini e Donne. Quello con la trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che ogni giorno seguono con passione le vicende dei troni più famosi della tv. E oggi, giovedì 4 febbraio 2021, ci attenderanno tante sorprese e novità. Con ogni probabilità si partirà dal trono classico, e, precisamente, da Davide Donadei. Come tutti sanno, il tronista ha già fatto la sua scelta in una delle ultime registrazioni e quindi in onda stiamo vedendo le ultime battute del suo percorso in trasmissione. Scopriamo cosa accadrà nella puntata di oggi.

Anticipazioni Uomini e Donne 4 febbraio: Davide sempre più vicino alla scelta, Beatrice in lacrime

Fan di Uomini e Donne, tenetevi forte. La messa in onda della scelta di Davide è sempre più vicina e nella puntata di oggi 4 febbraio vedremo le ultime esterne prima della decisione del tronista. Rivivremo la giornata trascorsa da Davide con Chiara, una delle due corteggiatrici che sono rimaste in studio per lui. Dopo aver trascorso un intero giorno con Beatrice, infatti, il tronista ha scelto di fare la stessa cosa con Chiara, in modo da togliersi ogni dubbio. Un’esterna emozionante, durante la quale la corteggiatrice esterna tutti i suoi sentimenti a Davide. Beatrice, dal suo canto, resterà molto delusa dalla visione di queste immagini, sentendo di non essere la scelta. Successivamente, si passerà al trono di Sophie Codegoni. La bellissima tronista, a differenza del suo collega, non ha ancora scelto ed è sempre più divisa tra Giorgio e Matteo. Chi dei due riuscirà a conquistare definitivamente il suo cuore? Staremo a vedere.

Nel frattempo, nuovi tronisti stanno per arrivare! Sono stati già presentati e i telespettatori non vedono l’ora di seguire il loro percorso in trasmissione. Si chiamano Massimiliano e Giacomo e, da quello che si evince dai video di presentazione, ne vedremo delle belle. Non ci resta che attendere le prossime puntate per tutte le novità. E, ovviamente, non perdete la puntata di oggi. Appuntamento al solito orario, 14 e 45, con tutte le novità del trono più amato della tv!