GF Vip, Dayane Mello dopo la morte del fratello Lucas: il gesto inaspettato arriva dall’esterno; ecco cosa è successo nelle scorse ore.

Una notizia che ha stravolto tutti, quella della morte di Lucas Mello, fratello minore di Dayane. Una notizia che la modella brasiliana ha ricevuto nella casa del GF Vip, dove si trova da circa quattro mesi e dove, per il momento, ha scelto di restare per avere il sostegno dei compagni, non potendosi recare in Brasile. Un dolore immenso per Dayane, che ieri ha ricevuto l’affetto smisurato dei suoi coinquilini. Dalle lasagne di Tommaso al tiramisù di Pierpaolo, tutti hanno inondato Dayane di attenzioni e supporto, per aiutarla ad affrontare questa inaspettata tragedia. E dimostrazioni di affetto sono arrivate anche dall’esterno, attraverso i social: migliaia e migliaia di messaggi di fan ed ex protagonisti del GF hanno riempito il web. E un gesto inaspettato è arrivato proprio sul profilo di un’attuale concorrente del reality. Scopriamo di più.

GF Vip, Dayane Mello dopo la morte del fratello Lucas: arriva un gesto inaspettato sui social

Niente sarà più come prima al GF Vip 5. La notizia dell’improvvisa e tragica morte di Lucas Mello in un incidente stradale ha letteralmente stravolto tutti in casa. Il dolore di Dayane ha coinvolto i suoi compagni, che hanno trascorso le ultime ore in lacrime. E, da quel momento, tutto quello che era accaduto è stato completamente cancellato: liti, rancori e discussioni, nulla ha avuto più senso. Lo ha dimostrato il fatto che tra le persone che sono state più vicine a Dayane nella giornata di ieri c’è Giulia Salemi, una concorrente con cui la brasiliana non andava affatto d’accordo nelle ultime settimane. La Salemi non si è staccata un attimo da Dayane, offrendole aiuto, abbracci e parole di conforto. E un gesto inaspettato è arrivato anche dal profilo di Giulia, attualmente gestito dal suo staff. Nelle scorse ore, la pagina ufficiale della Salemi ha cambiato la sua immagine del profilo, dedicandola proprio a Dayane e Lucas. Un gesto che ha commosso i fan di entrambe:

“Se potessi prendere anche solo un terzo del tuo dolore, in questo momento lo farei”. È solo una delle tante frasi che Giulia ha sussurrato a Dayane nelle scorse ore. Bisognerà attendere le prossime ore per capire se Dayane deciderà di restare in casa o uscire.