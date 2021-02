Costantino della Gherardesca è molto cambiato negli ultimi anni, ma qual è la ragione del suo drastico dimagrimento? La rivelazione.

Lo rivedremo nella puntata di stasera de Il Cantante Mascherato su Rai 1 nei panni di giudice: Costantino della Gherardesca ci terrà di nuovo compagnia con la sua ironia sopraffina e il suo famoso carisma. Volto amatissimo della tv, lo storico conduttore di Pechino Express è un personaggio dal passato interessante e dal fascino indiscutibile. 43 anni compiuti da poco, il nobile romano ha avuto un infanzia ed una giovinezza in cui le difficoltà sono iniziate fin da subito. Nei primi anni di vita, il padre non lo riconosce; attacchi d’ansia e la non accettazione della sua omosessualità da parte della famiglia, spingeranno Costantino in un baratro fatto di droga e alcol. Studia a Londra e si laurea in Filosofia, ma tornato in Italia trova una situazione familiare difficile perché la madre e lo zio hanno sperperato il patrimonio. Dal debutto in televisione nel 2001 a Chiambretti C’è sono passati molti anni, e da allora è diventato uno dei personaggi tv di maggior successo. E’ cambiato anche fisicamente negli ultimi anni, ma sapete la verità sul suo dimagrimento? L’ha confessata in un’intervista qualche tempo fa.

Costantino della Gherardesca, il drastico cambiamento: cosa lo ha spinto al dimagrimento

Spesso invitato in vari programmi tv, l’ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha rivelato il vero motivo del dimagrimento avuto. Nei primi anni della sua carriera infatti lo ricordiamo un po’ in sovrappeso, mentre ora ha raggiunto una forma davvero eccellente. Ospite di Caterina Balivo, il nobile romano ha rivelato tutta la verità al riguardo durante un’intervista a Vieni da me. In quell’occasione la conduttrice si era complimentata dicendo di trovarlo in forma e evidenziando il dimagrimento degli ultimi anni. Costantino ha risposto: “Sono dovuto dimagrire per via dell’apnea del sonno che colpisce molti uomini in sovrappeso e non per motivi estetici”.

Insomma, una decisione presa per motivi di salute: complimenti a Costantino della Gherardesca per la determinazione dimostrata e per il risultato raggiunto.