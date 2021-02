Alessandra Sgolastra, che partecipò con l’ex fidanzato Andrea Zenga a Temptation Island, presenta via social il suo nuovo amore.

L’avevamo conosciuta come fidanzata di Andrea Zenga, figlio del celebre Walter, a Temptation Island. La coppia partecipò nel 2018 alla prima edizione del docu-reality di Canale 5, all’epoca condotto da Simona Ventura. Alessandra Sgolastra e l’attuale gieffino sono stati insieme 5 anni e durante il percorso sull’isola delle tentazioni, ebbero dei problemi a causa del feeling instauratosi tra lei e il tentatore Andrea Cerioli. Nonostante il falò di confronto non fosse finito nel migliore dei modi, la coppia decise di riprovare a tornare unita. A marzo dello scorso anno però, fu proprio Andrea Zenga ad annunciare sui social la fine della loro storia: “Fino a ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato alcun litigio o altro. Semplicemente è andata così e credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi”, aveva scritto il concorrente del GF Vip 5. Attualmente single, il giovane Zenga sta facendo parlare nella Casa di Cinecittà, per la sua simpatia nei confronti della coinquilina Rosalinda. Da parte sua, invece, Alessandra Sgolastra, sembra aver ritrovato l’amore accanto ad un altro ragazzo. Ma di chi si tratta?

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Alessandra Sgolastra, nuovo amore per l’ex di Andrea Zenga: l’indizio via social

Proprio in queste ore la bellissima Alessandra ha pubblicato su Instagram una storia in cui appare in auto mano nella mano ad un ragazzo, Luca Clementi. Di lui non si hanno informazioni, il su profilo è privato, ma il dato curioso è che tra i suoi follower sul popolare social network c’è proprio Andrea Zenga.

Staremo a vedere se il fortunato nuovo amore della bella influencer si paleserà: intanto auguriamo loro tutta la felicità del mondo.