L’annuncio è arrivato su Instagram da parte di lui: la coppia protagonista di Temptation Island, ha appena dato alla luce il terzo bebè.

Splendida notizia per la coppia che partecipò alla seconda edizione di Temptation Island: in queste ore i due, oggi marito e moglie, hanno dato il benvenuto alla loro terza figlia, Adria Maria, una splendida bambina che va ad aggiungersi alla loro famiglia. Stiamo parlando di Alessandra De Angelis e di suo marito Emanuele D’Avanzo, già genitori di Beatrice ed Enea. La bimba pesa 3.050 kg e i genitori, com’è comprensibile, sono al settimo cielo. Tanto più che per Alessandra non si è trattato affatto di una gravidanza facile: alcune settimane fa infatti era risultata positiva al Covid, notizia già drammatica di per sé, ma che in gravidanza assume un valore ancora più preoccupante. Marito e moglie si sono infatti dovuti separare per proteggere i loro bambini dal pericolo di contagio. Quindi, la De Angelis ha dovuto affrontare i giorni prima del parto da sola: “Sarei stato più felice se Alessandra fosse stata con i bambini”, aveva dichiarato Emanuele su Instagram.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo, chi è la coppia di neo genitori che abbiamo conosciuto a Temptation Island

Nel corso della loro partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island, Emanuele ed Alessandra, entrambi provenienti dalla Campania, hanno attraversato momenti di grande difficoltà. I due hanno rischiato addirittura di lasciarsi a causa della poca fermezza di lui di fronte alle avances della tentatrice Fabiola. Fortunatamente, Emanuele era tornato in sé trovando la porta aperta da parte di Alessandra. Il tempo ha dato poi ragione alla bellissima coppia: oggi sono diventati infatti marito e moglie e sono seguitissimi dai fan. Alessandra, sempre bellissima, è ormai un’affermata influencer con oltre 600000 follower.

Facciamo i nostri più cari auguri alle splendida coppia e alla bambina appena arrivata.