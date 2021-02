Giovanni Caccamo ha riportato un incredibile annuncio: l’ha appena rivelato sul suo profilo instagram, succederà prossimamente.

Cantautore italiano, Giovanni Caccamo è oggi uno degli artisti più amati in assoluto. E’ divenuto particolarmente noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te, un testo che lui stesso ha scritto. L’anno successivo giunge al terzo posto, sempre al Festival, nella categoria Big, con il brano Via da qui, cantando insieme all’amatissima Deborah Iurato. E’ stato scoperto da Franco Battiato. Nell’estate del 2012, infatti, lo sceglie per aprire i concerti del suo tour Apriti Sesamo. Oggi, Caccamo è un artista amatissimo e famosissimo. E anche sui social, riscontra un elevato seguito, i suoi follower sono numerosi. E proprio qui, da qualche ora, ha pubblicato un post in cui ha rivelato indirettamente l’inizio di ‘qualcosa’.

Giovanni Caccamo, l’ha appena svelato: annuncio incredibile appena arrivato

Artista dal talento straordinario, Giovanni Caccamo con la sua voce conquista il pubblico: forte e profonda, è una vera esplosione di emozioni. Scoperto da Franco Battiato che l’ha scelto per aprire i suoi concerti nel tour Apriti Sesamo, ha poi avuto un enorme successo. Con la sua partecipazione al Festival Di Sanremo, la sua popolarità è cresciuta. Oggi, i suoi fan sono migliaia, e ascoltano la sua musica entusiasti ed estasiati. Proprio da pochissimo, l’artista ha pubblicato un post in cui ha espresso la gioia per la condivisione del videoclip “Eterno”. “Oggi, questa canzone, è stata vista oltre 15 milioni di volte. Ricordo esattamente il momento in cui è nata. Ho pensato a tutto l’amore che mi circonda. Oggi rinnovo il mio amore per la vita e per ognuno di voi. Nei prossimi mesi partiremo per un nuovo viaggio insieme, un foglio di carta che per più di due anni ho cercato di riempire nel migliore dei modi e che a breve sarà vostro”, ha riportato in didascalia al video pubblicato (Com’è QUI possibile vedere).

A quanto pare, stando alle parole del famoso cantautore, è in arrivo un nuovo progetto. I fan dell’artista hanno già manifestato la gioia per la notizia appresa, e ovviamente, anche noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà Caccamo in questi mesi. Sicuramente, ancora una volta, come sempre, saprà sorprenderci ed emozionarci.