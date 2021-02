La Caserma, chi è Naomi Akano: età, le origini, il suo profondo sogno e la lotta contro ogni forma di pregiudizio.

Da qualche settimana ha avuto inizio il nuovo programma La Caserma, un genere docu-reality, in onda in prima serata su rai 2. I protagonisti o meglio reclute, sono un gruppo di ragazzi e ragazze dai 18 ai 23 anni, che dovranno vivere all’interno di una caserma militare, precisamente a Levico Terme. I ragazzi partecipanti dovranno affrontare le difficoltà imposte dalla vita nell’esercito, lasciando da parte tutte le comodità che ormai, al giorno d’oggi, fanno parte della vita di tutti. Le prime puntate hanno avuto un certo seguito, e sicuramente, anche le prossime potranno basarsi su ascolti decisamente alti. I telespettatori sono presi da questo mondo, che rispecchia la vita militare, portato in scena in televisione. Ebbene, come abbiamo anticipato i ragazzi sono stati scelti, tra di loro non possiamo non citare Naomi Akano. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla nuova recluta.

La Caserma, chi è Naomi Akano: il suo più grande sogno e la lotta contro i pregiudizi

Un inizio scoppiettante, La Caserma è il nuovo format nato, e andato in onda da qualche settimana su rai 2. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze, che dovranno vivere all’interno di una caserma militare, e affrontare le varie difficoltà che circondano questo ambiente. Tra le reclute citiamo Naomi Akano. Scopriamo insieme chi è la concorrente. La giovanissima recluta ha 19 anni, è originaria della Nigeria e vive a Modena. E’ arrivata in Italia quando aveva appena due anni e sin da subito ha avvertito i pregiudizi della gente legati al colore della sua pelle. Come raccontato dal video di presentazione, è stata vittima di bullismo, dato che nella sua scuola era l’unica ragazza di colore; ha deciso di aprire un canale Youtube, e così è riuscita a manifestare la sua vera personalità. Emozionata, ha parlato della sua amata mamma: “E’ l’amore della mia vita, c’è stato un momento in cui faceva tre lavori, vorrei ripagare mia madre per quello che fa. Tutto quello che faccio è per lei”. Il suo sogno è quello di poter riuscire ad avere un’indipendenza, in modo tale da poter ripagare la sua famiglia.

Naomi è un grande esempio di forza e coraggio, nonostante i pregiudizi ha deciso di affrontare la realtà con amore, perchè nessuna persona possa più sentirsi giudicata per il colore della pelle, per un difetto fisico o per il proprio orientamento sessuale, o per qualsiasi altro problema.

Presente anche su Tik Tok e su instagram , dove sta riscontrando un certo seguito, è però su Youtube che al momento la sua popolarità è maggiore. Una ragazza che abbraccia amorevolmente gli ideali: bellissima, forte e grintosa. Ed è lei una delle partecipanti di questa nuova e prima edizione de La Caserma, dove le prove sono all’ordine del giorno.