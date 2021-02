Ginevra pisani l’ha raccontato per la prima volta: “Ho sofferto di bullismo”, l’ex corteggiatrice a cuore aperto.

E’ divenuta particolarmente nota per aver partecipato al programma Uomini e donne di Maria De Filippi. Ginevra Pisani è stata la corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Un percorso fatto di alti e bassi, ma conclusosi con la scelta proprio della bella ragazza napoletana. Fin da subito, la Pisani aveva colpito non solo il tronista, ma anche il pubblico, per la sua profonda bellezza, ma anche per la personalità, tanto forte e passionale. Nonostante la sua giovane età, ha sempre dimostrato un grintoso carattere, e una certa eloquenza. Attualmente è una delle professoresse del seguitissimo programma L’Eredità. Ginevra è una seguitissima influencer, e proprio sul suo profilo instagram ha raccontato per la prima volta di aver sofferto di bullismo, in passato.

Ginevra Pisani, l’ha raccontato solo ora: “Ho sofferto di bullismo”, confessione inaspettata

E’ una delle professoresse del famosissimo programma L’Eredità, Ginevra Pisani con la sua bellezza e il suo profondo talento conquista ogni volta i telespettatori. Come abbiamo anticipato, e come ormai è noto, la sua popolarità è giunta in seguito alla sua partecipazione nella trasmissione Uomini e donne, dove ha vestito i panni di corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo. Quest’ultimo decise, allora, di scegliere proprio la bella Pisani. Oggi, sappiamo, che i due, già da un po’ di tempo, non sono più una coppia. Su instagram, è seguitissima, e proprio qui ha sorpreso i suoi follower con un’inaspettata confessione. A quanto pare, come da lei raccontato, ha anche lei sofferto di bullismo: “La mia reazione oggi quando mi fanno notare i difetti? Quando ero è più piccola anche io come molti miei coetanei ho sofferto di bullismo. Quegli anni mi hanno insegnato tanto , ad essere forte, a credere in me stessa, a credere in me stessa… ma soprattutto a non fare mai ciò che ho subito io”, questo quanto riportato dalla bella influencer.

Ginevra ha quindi manifestato di aver sofferto di bullismo, e ha pubblicato degli scatti in cui ha mostrato alcuni segni del suo viso, senza alcun timore. L’ex corteggiatrice ha voluto mandare un messaggio importante, che non bisogna mai essere come coloro che colpiscono, cercando di denigrare e offendere. Un episodio della sua vita che la bella napoletana ha voluto raccontare per la prima volta.