Stefano De Martino è uscito di casa, ma avete visto cosa ha portato con sé? Da non credere: immagini imperdibili su Instagram.

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, Stefano De Martino non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Oltre a condividere, infatti, incantevoli scatti fotografici che rappresentano alla grande il suo immenso fascino, il ballerino napoletano è anche solito raccontarsi e svelarsi ai suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche tempo fa. Quando, su richiesta di un utente Instagram, Stefano ha rivelato un ‘impressionante’ retroscena risalente a qualche mese prima della sua partecipazione ad Amici. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Nei giorni scorsi, lo sappiamo benissimo, Stefano è stato colpito da un gravissimo e drammatico lutto. Ed è proprio per questo motivo che, dopo giorni di chiusura e di silenzio, è ritornato sul suo canale social ufficiale. E non ha affatto potuto fare a meno di ringraziare i suoi sostenitori per l’immenso affetto e sostegno dimostratogli. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Proprio qualche ora fa, Stefano ha fatto sapere di essere uscito di casa. E di aver portato con sé un oggetto ‘insolito’. Qualcosa che, diciamoci la verità, non siamo mai soliti portare quando usciamo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino: ‘Sono appena uscito di casa’, avete visto cosa ha ‘combinato’?

La vita che viviamo tutti i giorni, diciamoci la verità, è davvero frenetica. Siamo sempre pieni da mille impegni. E, soprattutto, andiamo sempre di fretta. Quindi, ammettiamolo: ci può assolutamente stare che, magari, qualche volta siamo un po’ distratti. È successo anche a Stefano De Martino pochissime ore fa, sapete? Proprio come mostrato dal ballerino napoletano attraverso una serie Instagram Stories, sembrerebbe proprio che, nell’uscire di casa, il conduttore di Stasera tutto è possibile non sia affatto reso conto di aver portato con sé un oggetto davvero fuori dal comune. In che senso? Beh, la risposta è davvero semplice: non sarà mai capitato a nessuno di noi di uscire e di portare con sé quest’oggetto. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi sveleremo ogni cosa. Vi anticipiamo, però: che ridere!

Telefono cellulare, c’è. Chiavi della macchina, pure. Ecco, ma vi era mai capitato di portare con sé anche il telecomando? A noi decisamente no! Eppure, Stefano De Martino l’ha fatto. ‘Sono appena uscito di casa di corsa. Ho preso tutto’, ha scritto Stefano a corredo della foto. Un episodio davvero esilarante, vero?