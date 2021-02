Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Mercoledì 10 Febbraio: in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Davide Donadei, emozioni assicurate.

Era il momento che tanto aspettavamo da quando l’abbiamo saputo. Oggi, Mercoledì 10 Febbraio, a Uomini e Donne verrà mandata in onda la scelta di Davide Donadei. Certo, sappiamo benissimo che il tronista pugliese ha fatto ricadere la sua preferenza sulla giovane Chiara Rabbi. Ma, diciamoci la verità, una cosa è sentirsi raccontare cos’è accaduto e una cosa è vedere. Insomma, da quanto si può chiaramente comprendere da queste ultime anticipazioni, sembrerebbe proprio che in questa puntata odierna di Uomini e Donne non mancheranno affatto le emozioni. Perché, vi assicuriamo, ce ne saranno davvero tantissime. Ecco, ma in attesa di poter scoprire tutto molto meglio da vicino, siete curiosi cosa accadrà in puntata? Scopriamo insieme ogni cosa.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata 10 Febbraio: i dettagli sulla scelta di Davide

A distanza di pochissime settimane dalla registrazione della puntata, oggi, Mercoledì 10 Febbraio, verrà mandata in onda a Uomini e Donne la scelta di Davide Donadei. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, l’abbiamo anche ripetuto precedentemente, che il giovanissimo tronista pugliese ha fatto ricadere la sua preferenza su Chiara Rabbi. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Cosa sarà accaduto in puntata? Come avrà reagito Beatrice? Ovviamente, le cose da sapere, vi assicuriamo, sono davvero tantissime. Così come sono state anche le emozioni. Però, cerchiamo di procedere con ordine. E, soprattutto, di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che la prima corteggiatrice ad essere chiamata in studio è Beatrice. È proprio con lei che Davide vuole iniziare la tappa finale del suo percorso. Ed è proprio a lei che, purtroppo, conferma di non essere la scelta. Certo, i momenti che hanno trascorso insieme sono stati numerosi ed intensi, eppure il tronista ha capito che, nonostante un periodo in cui ha pensato che lei potesse essere la scelta, ad oggi è convinta che non lo è. Un gran colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. Dopo un caldo ed affettuoso abbraccio di ‘addio’, è il turno di Chiara ad entrare in studio. Lei è la scelta. Ed è proprio a lei che Davide non può affatto fare a meno di spendere dolci parole. Ecco, ma quale sarà stata la risposta della romana? Beh, è davvero semplice: un bellissimo ‘si’.

Sia chiaro: non vi abbiamo svelato tutti i particolari. Per scoprirli, quindi, non vi resta che seguire l’appuntamento di Uomini e Donne di oggi. Stesso posto ed, ovviamente, stessa ora. Non vediamo l’ora.