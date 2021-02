Uomini e Donne, è spuntato un drammatico retroscena del passato della giovane Chiara Rabbi: la confessione dolorosa della romana.

È stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne, Chiara Rabbi. Scesa le scale per corteggiare il giovane Davide Donanei, la simpaticissima romana è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare l’interesse del tronista pugliese. Tanto da arrivare ad essere la scelta dopo qualche mese dall’inizio del loro percorso. Bellissima, giovanissima e con un carattere forte e determinato, Chiara ha saputo fare breccia nel cuore di Davide sin dal primo momento. Ecco, ma sapete che, nel suo passato, c’è un retroscena davvero drammatico. Si, avete letto proprio bene: è così. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, lo sappiamo benissimo, Chiara si è sempre mostrata con il sorriso sulle labbra, ma sapete che non è tutto oro ciò che luccica. Ci spieghiamo meglio: attualmente, la giovane Rabbi è felice e si può dire di stare davvero bene. Nel suo passato, però, si nasconde un retroscena davvero drammatico. E, badate bene, è stata proprio la diretta interessata a non farne mai mistero. Di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chiara Rabbi di Uomini e Donne, il doloroso retroscena del passato: cos’è successo

Nel corso della sua avventura a Uomini e Donne abbiamo ampiamente imparato a conoscere Chiara Rabbi. Seppure con un forte e determinato carattere, la giovanissima romana non ha mai nascosto di avere anche lei delle debolezze. L’interesse che, da sempre, ha nutrito nei confronti del tronista pugliese è sempre stato davvero molto forte. Ed è stato più che inevitabile, quindi, che, quando c’era la necessità, Chiara facesse sentire la sua voce. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo lavoro. Ma, invece, della sua famiglia cosa sappiamo esattamente? Ecco. È proprio in merito a questo che c’è da prendere in considerazione un drammatico retroscena del suo passato. Durante il suo percorso, Chiara ha detto più volte di vivere con suo padre e i suoi nonni. Ecco, ma invece di sua madre cosa sappiamo? Al momento, la Rabbi non ha spiegato esattamente cos’è successo tra lei e sua mamma. Anche se, nel corso di un’esterna con Davide, la corteggiatrice di Uomini e Donne non ha affatto nascosto di non avere più rapporti con lei da diverso tempo. Si, avete letto proprio bene: Chiara e sua madre non si parlano! Per quale motivo? Al momento, non li consociamo. Lo ripetiamo! Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, si tratta senza alcun dubbio di una confessione davvero inaspettata.

Voi conoscevate questo retroscena su Chiara?