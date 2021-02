Anticipazioni Un posto al sole, giovedì 11 febbraio: Silvia e Michele sempre più lontani, riusciranno a recuperare?

Una nuova puntata sta per andare in onda, e mancano soltanto poche ore. Un posto al sole è una soap opera che da anni riceve l’apprezzamento del pubblico. Gli attori presenti sono tutti eccezionali artisti, ma ovviamente il successo si deve anche alla trama, che diventa ogni giorno sempre più avvincente. Negli ultimi tempi, possiamo affermare, che gli episodi andati in onda sono stati decisamente burrascosi, tra rapporti spezzati e partenze, non è mancato assolutamente nulla. Nelle puntate precedenti, Silvia e Michele si sono ritrovati nuovamente in crisi, il loro rapporto sembra essere ormai spezzato. Infatti, il giornalista non ha riconosciuto l’identità del presunto criminale e così ha provocato la reazione della Graziani, che non ha accettato la scelta dell’uomo. Ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera?

Anticipazioni Un posto al sole, 11 febbraio: l’intervista di Silvia in radio provoca una crepa profonda con Michele

Questa sera, su rai 3 ci sarà una nuova puntata della soap opera Un posto al sole, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Gli ultimi episodi sono stati travolti dalla questione che ha visto protagonisti Silvia e Michele. I due si sono ritrovati in un’inaspettata aggressione. Un momento che ha fortemente scosso la donna, tanto da spezzare il rapporto fra i due. Nella puntata che andrà in onda ci saranno nuove conseguenze. Sappiamo che Chiara ha convinto la Graziani a rilasciare un’intervista in radio, raccontando quanto vissuto. Ebbene, l’intervista avrà luogo, ma provocherà delle conseguenze gravi. Come la prenderà Michele? Intanto, è in arrivo il consueto gala organizzato dal Circolo. Alberto, Serena, Filippo e Roberto si preparano a parteciparvi, e anche Barbara. Ma Clara non si mostra entusiasta e vuole abbandonare l’idea di esserci. Nonostante Serena cerchi di convincerla, secondo le anticipazioni, non avrà successo, e la ragazza pagherà per la sua scelta.

Ad animare la puntata di questa sera ci sarà anche il rapporto fra Cerruti e Sarti. Come sappiamo, fra i due c’è stato un allontanamento. Ma negli episodi che andranno in onda, vedremo il vigile pronto a recuperare il suo legame con il dottore. Ebbene, cosa farà l’amatissimo Cerruti per riprendere il rapporto? Lo scopriremo solo guardando la seguitissima soap opera Un posto al sole, tutti sintonizzati su Rai 3!