Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un successo incredibile, quest’edizione sembrerebbe essere una delle più seguite degli ultimi tempi, e soprattutto la più lunga. Infatti, il reality doveva trovare fine a dicembre, ma ha proseguito il suo corso, e come confermato da Alfonso Signorini avrà conclusione a marzo. Dopo un primo momento di perplessità, i concorrenti hanno deciso di restare in casa e proseguire il percorso avviato. In questi giorni l’atmosfera è stata turbata dalla squalifica di Alda D’Eusanio, che come ormai è noto, ha abbandonato immediatamente la casa sabato scorso a causa delle sue reiterate affermazioni ritenute offensive. Le ultime pronunciate nei confronti del compagno di Laura Pausini hanno destato un grande caos. La vita all’interno della casa è andata avanti e nella serata di ieri, abbiamo assistito alla seconda puntata del GF Late Show, iniziata con un clamoroso gesto di Tomaso Zorzi per Dayane: avete visto cos’è successo?

GF Vip, gesto inaspettato di Tommaso per Dayane: tutti emozionati per quanto accaduto

All’interno della casa del Grande Fratello Vip le emozioni sono all’ordine del giorno, e sappiamo anche gli scontri, non mancano mai. Soltanto nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di assistere al forte litigio sorto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. Il tutto è cominciato dopo le forti tensioni nate durante la puntata di lunedì 8 febbraio. Infatti, è stata una diretta davvero altalenante, attraversata da alti e bassi. La tensione in casa sembrava essersi affievolita, ma così non è stato. Infatti, nelle ultime ore le incomprensioni non si sono di certo arrestate. Ma arrivando alla serata di ieri, come sappiamo, è andato in onda il GF Late Show, un appuntamento trascorso all’insegna dell’attualità ed intrattenimento, sketch e performance musicali, e anche interviste, il tutto ovviamente portato avanti dai nostri vipponi. A sorprendere i fan del programma è stato un gesto di Tommaso, nei confronti di Dayane, ed in particolare in ricordo del fratello Lucas, scomparso. Infatti, Zorzi ha iniziato lo show dedicando la puntata a Dayane e al fratello, tra gli applausi degli altri concorrenti.

Un gesto carino e significativo, che ha sorpreso la modella, che ha ringraziato tra i sorrisi e l’emozione. L’appuntamento è andato avanti e dai migliaia di Tweet, ha avuto un certo riscontro da parte dei follower del Grande Fratello Vip.