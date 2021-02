Bellissimo annuncio da parte di un’ex gieffina: è incinta del suo compagno, i due attendono una bambina. Lo ha comunicato via social.

Fan pazzi di gioia per il bellissimo annuncio su Instagram comparso in queste ore sul profilo di un’amatissima ex concorrente del GF Nip. Quest’ultima fece parte del reality nella sua versione originale, ovvero quella che prevedeva un cast composto da persone sconosciute. Si trattava dell’edizione numero 16, condotta da Barbara D’Urso. Per farvi indovinare di chi stiamo parlando, cominciamo col dire che la giovane donna in questione è straniera e che suo fratello e sua cognata sono famosissimi. Nel corso della sua avventura al Grande Fratello, non furono poche le polemiche riguardanti proprio la coppia di parenti. Ma andiamo con ordine e capirete tutto.

E’ incinta, il bellissimo annuncio della coppia: lei era al GF, ora attende una bambina

La protagonista di quanto vi stiamo per raccontare è Ivana Icardi, sorella del celebre calciatore argentino Mauro. Come molti ricorderanno, tra lei e la cognata Wanda Nara non c’era un buon rapporto all’epoca della partecipazione al reality di Canale 5. Ivana accusava infatti la moglie di suo fratello di approfittare economicamente di lui. Bionda e molto bella, Ivana è legata sentimentalmente da meno di un anno all’ex giocatore di basket uruguaiano Hugo Sierra. I due si sono incontrati in relaity show spagnolo, Survivors 2020. L’uomo è già padre di una figlia adolescente che vive a Miami con la madre e di un figlio di quasi due anni, avuto con Adara Molinero. In queste ore la sorella del calciatore ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram una bellissima foto che ritrae la coppia in atteggiamenti affettuosi e con un’ecografia tra le mani. “Adesso gli amori della mia vita sono diventati due”, si legge nella didascalia dell’immagine. Il sesso del nascituro è stato reso noto da Hugo che sul suo profilo ha pubblicato la stessa foto in bianco e nero scrivendo “Benvenuta alla nostra GIORGIA”.

Facciamo i migliori auguri alla stupenda coppia: tanta felicità a Ivana e Hugo e naturalmente alla piccola Giorgia.