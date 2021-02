Anticipazioni Uomini e Donne, venerdì 12 febbraio: un clamoroso ritorno nel Trono Over; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova, ricchissima, puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle ore 14 e 45, anche oggi il programma di Maria De Filippi ci terrà compagnia. Dopo la scelta di Davide Donadei, che è ricaduta su Chiara Rabbi, e la presentazione dei due nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo, l’appuntamento di oggi dovrebbe essere ampiamente dedicato al Trono Over. E, in particolare, allo scontro accesissimo tra Armando Incarnato ed Aurora Tropea. Uno scontro che continuerà anche oggi e che diventerà ancora più intenso quando in studio tornerà una vecchia conoscenza della trasmissione. Curiosi di sapere di chi si tratta? In seguito, le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 12 febbraio 2021.

Anticipazioni Uomini e Donne, venerdì 12 febbraio: in studio torna Veronica Ursida

Una puntata scoppiettante, quella di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, venerdì 12 febbraio. Una puntata in cui farà il suo ritorno in studio lei, Veronica Ursida. Più volte nominata nelle scorse puntate per via dell’amicizia con Aurora, l’ex dama tornerà per un chiarimento definitivo con Armando, col quale ha avuto una travagliata frequentazione. Nelle scorse puntate, quest’ultimo ha accusato più volte Aurora e Veronica di parlare male di lui attraverso i social. Come finirà il confronto tra i due ex? Una cosa è certa: ne vedremo delle belle! Ci sarà, poi, la parentesi dedicata al nuovo arrivato, Gero, che si siederà di fronte a Claudia e Licia, con le quali si sta frequentando. Le dame non sanno però che il cavaliere ha intenzione di interrompere la conoscenza con entrambe e glielo comunicherà proprio nella puntata di oggi. Come reagiranno?

Per rispondere a queste e a tante altre domande, non ci resta che seguire la puntata di oggi. Appuntamento su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45. I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai!