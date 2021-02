Ospite a C’è posta per te questa sera su Canale 5, Federica Pellegrini sarà protagonista di una sorpresa: ma la nuotatrice è fidanzata?

La bravissima Federica Pellegrini è uno degli orgogli italiani più noti: la campionessa veneta ha iniziato a nuotare a soli 7 anni e la sua carriera parla da sola. Già a 13 anni arrivano per lei le prime gare nazionali e a 16 anni arriva seconda nella categoria dei duecento metri stile libero alle Olimpiadi di Atene. Medaglia d’argento per lei anche ai Mondiali di Nuoto di Montreal nel 2005. Da lì in poi, anche se con qualche momento difficile, la sua carriera sportiva spicca il volo. Anche la tv le dà spazio e molti programmi la coinvolgono. Richiestissima come testimonial per importanti marchi, dal 2019 la Pellegrini è giudice a Italia’s Got Talent con Mara Maionchi, Claudio Bisio e Frank Matano. Ma cosa sappiamo della sua vita privata attualmente? Federica è fidanzata?

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Federica Pellegrini, come procede la sua vita sentimentale: la campionessa è fidanzata?

La vita privata di Federica Pellegrini ha sempre interessato la cronaca rosa: in questi ultimi anni l’argomento ha spesso tenuto banco sulle pagine di molti giornali. Fidanzata per 4 anni con Luca Marin, lo lascia per un altro nuotatore, Filippo Magnini, con cui rimane 6 anni. La storia però termina dopo le Olimpiadi di Rio. E ora? Federica Pellegrini è single o è fidanzata? Dopo la chiusura con Magnini le è stata attribuita una relazione con l’allenatore Matteo Giunta. I due però non si sono mai fatti sorprendere in atteggiamenti equivoci e non hanno mai confermato. Lo scorso Natale però un dettaglio non è sfuggito sul suo seguitissimo profilo Instagram. La Pellegrini ha postato una foto dove appare davanti all’albero di Natale, con in braccio i suoi due cani, Vanessa e Rocky. All’abete si vedono appesi 4 cuori: su ognuno un nome, il suo, quelli dei due amici a quattro zampe e anche quello di Matteo.

Un dettaglio curioso è che Matteo è cugino del suo ex Filippo Magnini. Che sia la volta buona per Federica?