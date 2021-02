A distanza di pochissimi giorni dall’annuncio della gravidanza, Belen Rodriguez ritornerà in tv: la splendida notizia, i dettagli.

È un periodo davvero splendente per Belen Rodriguez, diciamoci la verità. E, badate bene, non soltanto dal punto di vista lavorativo, dato che sembrerebbe che stia bollendo qualcosa in pentola, ma anche perché è incinta. A distanza di diversi anni dalla nascita del suo primogenito Santiago, la bellissima argentina è nuovamente incinta. Al momento, non sappiamo se sia una femmina o un altro maschietto, anche se la showgirl ha il presentimento che sia un fiocco rosa, fatto sta che da come si può chiaramente comprendere la sua gioia è davvero alle stelle. Carissimi suoi sostenitori, c’è una splendida notizia in arrivo per voi: la bella argentina, molto presto, ritornerà in tv. Si, avete letto proprio bene: a distanza di qualche giorno dall’annuncio ufficiale della sua seconda gravidanza, Belen ritornerà sul piccolo schermo. Siete curiosi di saperne di più, vero? Avete ragione! E, vi anticipiamo, anche noi non vediamo l’ora. Ecco, ma quando? E, soprattutto, dove? Scopriamo insieme ogni cosa.

Belen Rodriguez in tv dopo l’annuncio della gravidanza: tutti i dettagli

È da un po’ di tempo che Belen Rodriguez manca dal piccolo schermo, avete ragione. Dopo la preziosa ed incredibile edizione di Tu si que Vales, l’argentina ha deciso di dedicarsi completamente ad altri progetti. Ed, ovviamente, alla sua famiglia. Molto presto, come dicevamo precedentemente, però, la rivedremo nuovamente sul piccolo schermo. Si, avete letto proprio bene: a distanza di alcuni giorni dall’annuncio della sua seconda gravidanza, la Rodriguez ritornerà nuovamente in tv. Ecco, ma quando? E, soprattutto, dove? C’è, magari, qualche nuovo programma di cui sarà la colonna portante? Al momento, no. Però, come dicevamo precedentemente, potremmo ammirare tutta la sua bellezza davvero molto presto. Come annunciato dalla bellissima Silvia Toffanin a fine puntata di Verissimo di Sabato 13 Febbraio, la cara showgirl argentina sarà una delle ospiti della prossima puntata del programma. In onda, quindi, Sabato 20 Febbraio, la bella Rodriguez racconterà le emozioni di questo momento alla padrona di casa. D’altra parte, sappiamo benissimo che non è assolutamente la prima volta nello studio di Verissimo. Già in precedenza, infatti, Belen era intervenuta per parlare della sua vita ed, ovviamente, del ricongiungimento con Stefano De Martino. Questa volta, però, sarà diverso. Senza alcun dubbio, l’argentina non soltanto parlerà della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, ma anche di questa splendida notizia. Insomma, come al suo solito, la conduttrice ci regalerà un’intervista davvero magico. E, soprattutto, ricca di inedite rivelazioni.

Noi non vediamo l’ora non soltanto di ammirarla in tutta la sua bellezza, ma anche di scoprire ogni minima cosa su questo magico momento.