Dario Argento, sapete quale lavoro ha svolto prima di diventare un importante regista? Ormai la sua fama è immensa!

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata dell’amatissimo programma Domenica in, condotto da Mara Venier. Ogni volta, la trasmissione conquista l’amore del pubblico, e gli ascolti sono entusiasmanti, infatti, risulta essere tra i programmi più visti della domenica pomeriggio. Come abbiamo anticipato, oggi, domenica 14 febbraio, ci sarà una nuova puntata, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Tra gli ospiti presenti, ci sarà anche lei, Asia Argento, che si lascerà andare in una lunga intervista, e racconterà della sua vita, e in particolare del suo difficile passato. A quanto pare, però, non sarà da sola, ma sarà accompagnata da suo padre, il grandissimo regista Dario Argento. Apprezzatissimo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni: la sua carriera è un’esplosione di successo! Ebbene, Argento è oggi un grandissimo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, ma sapete cos’ha svolto prima? Non tutti ne sono a conoscenza.

Sapete cosa ha fatto Dario Argento prima di essere un grandissimo regista e produttore?

Come abbiamo anticipato, tra poche ore ci sarà una nuova puntata di Domenica In, la seguitissima trasmissione che vede la conduzione dell’amatissima Mara Venier. Tra gli ospiti, ci sarà anche Asia Argento, pronta ad aprirsi e a parlare della sua vita, ma presente anche suo padre, il grandissimo e famosissimo Dario Argento. Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, la sua carriera è pienissima. Fin dagli esordi, ha cercato di portare nelle sue immense opere, le sue paure, concentrandosi sui meccanismi della suspense e del terrore, e portando a termine dei veri e propri capolavori. Ebbene, non tutti sanno che Dario, dopo essersi iscritto al liceo classico, prende la decisione di abbandonare gli studi al secondo anno. La sua scelta è portata dal suo trasferimento a Parigi, avvenuto subito dopo. Qui risiede per circa un anno vivendo di espedienti e lavorando anche come lavapiatti, come riportato nella sua biografia. Lo sapevate?

Proprio così, il grandissimo regista ha ovviamente affrontato in passato un percorso che l’ha poi portato ad essere il mito che oggi è! Non ci sono parole per descrivere l’immensità e la bellezza delle sue opere, frutto del suo duro lavoro, e del suo portentoso talento.