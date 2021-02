Serata di colpi di scena quella di ieri al GF Vip: Rosalinda e Zenga sul punto di baciarsi, ma l’attrice va in crisi e scoppia in lacrime.

L’atmosfera di San Valentino ha coinvolto anche la Casa del GF Vip. Il colpo di scena tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga era atteso da un po’ eppure nessuno si sarebbe aspettato che proprio la serata di ieri sarebbe stata galeotta per i due concorrenti del reality. L’attrice siciliana e il figlio del portiere hanno ammesso reciprocamente di provare interesse l’uno per l’altra, ma lei è fidanzata da dieci anni e ovviamente ciò la frena molto. Come dichiarato più volte dalla ragazza, la lunga relazione con Giuliano starebbe attraversando una crisi e la presenza di Andrea Zenga in casa, non starebbe facilitando le cose. L’intenzione della Cannavò, almeno fino a ieri, sarebbe quella di attendere la fine del GF per poter chiarire col fidanzato e poi lasciarsi andare alla conoscenza con Zenga. Ieri sera però i due hanno avuto un momento di vicinanza molto particolare e tra loro sarebbe scattato quasi un bacio. Questo episodio però ha gettato la giovane in una profonda crisi. Cosa è accaduto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

GF Vip, Rosalinda in crisi profonda: “Non avrei mai voluto”, le lacrime dell’attrice

Dopo aver vissuto quel momento di debolezza con Zenga, Rosalinda è scoppiata in lacrime. Stefania Orlando ha cercato di consolarla, ridimensionando il tutto: “Stai facendo quello che senti? E allora devi stare tranquilla. Fra qualche giorno è finito tutto. Io ti capisco e come ti capisco io ti possono capire gli altri. A testa alta sempre. Devi stare serena, tranquilla. Che cucciolina. Dai, domani sarà una puntata pim pum pam”. In effetti, si è trattato solo di un abbraccio un po’ più tenero, ma nulla di più. Perciò la Orlando ha continuato chiedendole se il suo timore è che il gesto possa essere male interpretato. La Cannavò però è stata molto chiara: “Non c’è più spazio per l’interpretazione. Non so se purtroppo o per fortuna. Non dipende da lui, tutto dipende da me. Alla base ci sono dei miei dubbi, che ora prendono consapevolezza”. “Questo è un ulteriore campanello di allarme: probabilmente non vuoi ammetterlo, ma la tua storia è finita”, ha risposto la Orlando. Rosalinda non ha potuto fare altro che ammettere: “Ti giuro che non avrei mai voluto che succedesse qui dentro. Però sono cinque mesi. Un conto è due-tre mesi, ma cinque mesi…”.

Cosa pensate che verrà detto al riguardo in puntata stasera? Non perdetevi l’appuntamento col GF Vip!