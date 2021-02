GF Vip, scatta improvvisamente il bacio in casa: colpo di scena fra i due concorrenti, nessuno se l’aspettava.

Sono state settimane difficili queste appena trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha scosso non poco i concorrenti, ed anche il pubblico si è mostrato visibilmente scosso dalla terribile notizia. Ma a turbare la quiete del reality è stata anche la squalifica di Alda D’Eusanio, per il suo comportamento ritenuto offensivo, in particolare per le sue affermazioni. I giorni all’interno della casa sono proseguiti con molta tranquillità, e non è passata inosservata l’intesa sorta tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due si sono mostrati sempre più presi, tanto che il concorrente ha deciso di affrontare la situazione e dichiararsi alla bella attrice. Ma colpo di scena, proprio ieri c’è stato un forte avvicinamento: avete visto cos’è successo? Ecco il bacio!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

GF Vip, colpo di scena fra i due concorrenti: scatta il bacio, è accaduto in serata

Questa sera, lunedì 15 febbraio, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e come sempre, i colpi di scena non mancheranno. Ormai, siamo abituati ad inaspettate rivelazioni e improvvisi scontri. La puntata precedente, di venerdì 12 , ha creato non poco turbamento, dato che l’uscita di Maria Teresa Ruta ha destato forte attenzione. La giornalista dopo aver superato numerosi televoti, è stata eliminata definitivamente, tra lo stupore del pubblico. L’atmosfera in casa subito dopo la puntata è stata animata dallo sfogo di Tommaso, che ha tentato di uscire dalla porta rossa, ma i suoi compagni di avventura hanno cercato di fermarlo. Ma a sorprendere i telespettatori è il legame che sembra essere sorto fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Sappiamo, che il ragazzo è molto preso, tanto da dichiarare il suo interesse nei giorni scorso. Sembra, però, che anche Rosalinda senta un’intesa con Zenga. Proprio nella serata di ieri, i due hanno avuto un forte avvicinamento. All’improvviso, tra abbracci dolcissimi e sorrisi nascosti, Andrea si è avvicinato per baciarla. Com’è evidente dal video, sembrerebbe un bacio riportato sulla guancia, anche se, è difficile comprendere.

Visto che volete aumentà il picco glicemico, e me l'avete chiesto, ecco il video delle effusioni tra i Zengavò mentre tutta la casa corre a vedere: #sovip #gfvip #tzvip #ciaogiuliano pic.twitter.com/Q85pr0NZRL — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 14, 2021

Rosalinda si è subito mostrata in imbarazzo, coprendo il viso con una coperta. Ma ad allietare giocosamente la situazione di imbarazzo fra i due, sono poi arrivati tutti gli altri concorrenti, che hanno cercato di assistere a questo ‘magico’ momento creato, come in un cinema vero e proprio. Usciti dalla camera, Andrea e Rosalinda hanno continuato ad accarezzarsi e a stringersi forte, guardandosi con occhi pieni di dolcezza.