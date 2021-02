Ricordate la cantante Giulia Molino di Amici di Maria De Filippi? Oggi è totalmente cambiata, e si mostra proprio così sui social.

Amici è un seguitissimo talent show che vede la formazione di ballerini e cantanti, che cercano ad ogni costo di raggiungere il proprio sogno, ossia fare della propria passione un lavoro. Ogni anno sono molti i ragazzi che tentano di entrare nella scuola più spiata d’Italia. La trasmissione conquista ogni volta il pubblico, che si mostra sempre più preso da quanto avviene all’interno del talent. Quest’anno, a causa della situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese e anche il resto del mondo, sta vivendo, ci sono stati vari cambiamenti inevitabili. Infatti, i ragazzi non possono avere contatti con i professionisti e nessun professore; inoltre, vivono insieme nella stessa casetta, e proprio per questo, il vivere sotto lo stesso tetto sta portando alla nascita di diversi legami. Ma come sappiamo, già l’anno scorso, i ragazzi già presenti, si sono ritrovati a vivere questa difficile situazione. Infatti, durante il serale, ci sono stati vari mutamenti per cercare di evitare contatti rischiosi. L’edizione precedente ha visto il formarsi di talenti incredibili, in finale abbiamo visto due bravissime cantanti, Gaia Gozzi e Giulia Molino. La trasmissione ha visto trionfare la prima cantante. Ebbene, Giulia è sempre stata molto amata, e anche sui social, il suo seguito è cresciuto enormemente. Proprio qui, è apparsa con un look completamente diverso: è irriconoscibile!

Ricordate Giulia Molino di Amici? E’ apparsa con un look completamente diverso

Come abbiamo anticipato, parlando della precedente edizione, ricorderemo certamente Giulia Molino, la cantante napoletana arrivata in finale insieme a Gaia Gozzi. Finale che ha visto il trionfo di quest’ultima, mentre Giulia ha portato a casa un meraviglioso secondo posto. Sappiamo, entrambe meritavano assolutamente la vittoria, ma come ogni anno, soltanto un talento esce trionfante con la coppa. Giulia fin dall’inizio del suo percorso ha conquistato il pubblico, e proprio per questo, il suo profilo instagram ha raccolto migliaia di follower. Proprio sui social, l’artista è apparsa con un look completamente diverso. Infatti, durante il talent Amici di Maria De Filippi, aveva corti capelli castani, ed era bellissima, bisogna ammetterlo. Ma adesso è cambiata, si è mostrata attraverso le immagini pubblicate, con lunghi capelli, tra il castano e il biondo, ma pur sempre bellissima, non trovate?

Giulia Molino possiede un’avvenenza da togliere il fiato, oltre ad essere un’artista incredibile. Come non amare la sua musica e la sua voce: forte, graffiante e profonda, arriva dritta al cuore!