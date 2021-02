GF Vip, il gesto che tutti aspettavano è arrivato e ha spiazzato tutti: al centro dell’attenzione Giulia e Tommaso.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera, lunedì 15 febbraio, e come sempre i colpi di scena hanno attraversato la diretta. Forti tensioni e momenti magici ci sono stati, e il pubblico è apparso decisamente preso da tutto ciò che gira intorno ai nostri vipponi. Abbiamo assistito ad un confronto tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Infatti, nelle ultime settimane erano sorte diverse problematiche tra i tre, nonostante il rapporto amorevole che fin dall’inizio li ha contraddistinti. Ma non solo, è stato decretato anche il terzo finalista, al televoto Andrea Zelletta, Zorzi e Rosalinda Cannavò. E come orami è noto, ad arrivare direttamente in finale è l’amatissimo Tommaso. Ma colpo di scena, un gesto non è passato inosservato, e protagonisti sono stati proprio il terzo finalista e Giulia Salemi: ecco quanto successo.

GF Vip, è arrivato il gesto tanto atteso: Tommaso e Giulia al centro dell’attenzione, cos’è successo

Una puntata da non dimenticare quella appena trascorsa; si è tanto parlato durante la diretta del rapporto sorto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Infatti, tra i due si è stretto un legame sempre più forte, e attraverso la clip mostrata in puntata abbiamo potuto assistere non solo a momenti magici fra i due concorrenti, ma anche alla nascita di dubbi e perplessità. E a turbare ancora di più la situazione, è stato il comunicato di Alfonso Signorini. A quanto pare, il fidanzato di Rosalinda, Giuliano, ha mandato tramite gli avvocati, la richiesta di non parlare più di lui, una richiesta estesa a tutti e anche alla bella attrice. Finalmente è stato decretato il terzo finalista, e Tommaso Zorzi è riuscito ad arrivare in finale. Ma colpo di scena, a sorprendere tutti c’è stato un momento che ha visto protagonisti proprio Zorzi e Giulia Salemi. La bella concorrente è scoppiata in pianto, affermando davanti a tutti di volere molto bene a Tommaso, mentre quest’ultimo l’abbracciava, e tutti sorridevano di questa bellissima reazione.

Infatti, nelle ultime settimane, fra i due c’erano state diverse problematiche, e scontri che hanno animato l’atmosfera in casa. Sembrerebbe, però, che finalmente sia tornato il sereno. Un momento intenso e significativo, che ha abbracciato l’amicizia tra la Salemi e Zorzi.