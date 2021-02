L’arrivo di Can Yaman sul set di una nota serie televisiva metterà in subbuglio la vita di un personaggio, ma andiamo a vedere nei dettagli.

È entrato nelle nostre case e nei cuori della gente in poco tempo grazie al suo fascino selvaggio e lo sguardo imponente, considerato irresistibili da tutte le spettatrici di Day Dreamer, in onda ogni giorno su canale 5 alle 16.30, che lo ha reso noto. Stiamo parlando di Can Yaman, l’attore turco che continua ad emozionare le sue fan italiane dalla più giovane alla più matura. Sembra proprio che nessuno possa resistere al suo animo wild. Di certo non smette di entrare nelle case delle italiane quotidianamente, dal momento che ha preso parte anche alla pubblicità di un marchio di pasta molto noto. In molte stanno aspettando il suo secondo debutto in tv con la serie intitolata Sandokan, la quale vedrà il modello turco vestire i panni di pirata malese. C’è però un ulteriore bella notizia per le fan del turco più sognato d’Italia. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, si evince che quest’ultimo prenderà parte al cast di di una famosa serie televisiva in onda su Rai Uno. La soap è in procinto di volgere al termine ma le ultime anticipazioni fanno sperare in nuovi colpi di scena.

Can Yaman sconvolgerà i ritmi di una famosa serie televisiva: quale personaggio destabilizzerà?

Ha fatto sognare le donne d’Italia. E non si è di certo fermato Can Yaman. Che, grazie alla sua ottima padronanza della lingua italiana, può continuare la sua carriera di attore nel Bel Paese. L’attore, stando a TV Soap, si presenterà sule set il 18 e 19 Febbraio nel ruolo di Guest star per recitare nella fiction di successo con protagonista Elena Sofia Ricci, stiamo parlando di “Che Dio ci Aiuti 6” che ha registrato un boom di ascolti negli ultimi episodi. Tutto fa pensare che Yaman metterà in subbuglio la vita di Azzurra e la sua nuova possibilità di diventare novizia.

Gli appassionati della fiction ricorderanno bene che Azzura, interpretata da Francesca Chillemi, non era nuova alla voglia e alla decisione di prendere i voti per poi cambiare idea in seguito.Ma un Can Yaman nei panni da barista potrebbe rappresentare un pericoloso ostacolo anche per le nozze con Dio.