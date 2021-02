Il fratello di Dayane non ci sta e attacca duramente Rosalinda Cannavò sui social: parole durissime per la concorrente del GF Vip.

Giorni complicati per Rosalinda Cannavò al GF Vip. Dopo essere stata molto vicina all’amica Dayane per sostenerla nel grave lutto che l’ha colpita, l’attrice siciliana ha attraversato una crisi profonda riguardo la storia con Giuliano, suo storico fidanzato. Il rapporto era già in crisi quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Andrea Zenga facendo crollare definitivamente ogni certezza della ragazza. Proprio durante la scorsa puntata del GF Vip, Giuliano ha diffidato il programma dal parlare di lui facendo chiaramente capire che la storia con Rosalinda è giunta al capolinea. Ora la concorrente siciliana è libera da vincoli ed ha deciso di darsi un’opportunità col coinquilino Zenga. Questa sua decisione però non è stata presa bene da Dayane Mello, che le ha rinfacciato di non essersi confidata con lei fin dall’inizio e di essersi aperta con altre persone. Inoltre, nella mattinata di ieri, un aereo sorvolato sulla Casa recava un chiaro messaggio contro Rosalinda: “Dayane Mello unica certezza. Siamo solo con te. Ex Rosmello“. L’esultanza della modella brasiliana per l’aereo ricevuto ha innescato una lite con l’amica, ma poi le due sono riuscite e a chiarire e a fare pace. Oggi però, Juliano Mello, fratello di Dayane, si è scagliato duramente contro Rosalinda. Vediamo nel dettaglio cosa ha scritto via social.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Dayane contro Rosalinda: il messaggio al vetriolo di Juliano Mello

Juliano tramite il suo profilo Instagram è stato molto diretto su ciò che pensa riguardo alla Cannavò. “Con tutto il rispetto, ma Rosalinda si sta approfittando di mia sorella, lei ha un cuore puro, non merita questo”. C’è da dire che prima di questa storia condivisa sul popolare social network, Juliano aveva pubblicato un’emoticon che rappresenta la faccia di un pagliaccio. Non è chiaro cosa abbia voluto dire il maggiore dei fratelli Mello, soprattutto quando parla di ‘approfittarsi’ da parte di Rosalinda. Sul web fioccano le ipotesi, staremo a vedere cosa accadrà.

Voi cosa ne pensate? Rosalinda ne risentirà in termini di consensi di tutta questa faccenda?