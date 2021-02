Fulminacci è uno dei ventisei big che si esibirà sul palco del Festival di Sanremo 2021, ma chi è esattamente il giovane cantante?

Sembrava tanto che, dopo tutte le polemiche di questi ultimi periodo, la settantunesima edizione del Festival di Sanremo non si facesse. Ed invece, dopo l’ok del Comitato Tecnico Scientifico, la situazione si è completamente ribaltata. Sanremo 2021, quindi, si farà. E, come al suo solito, regalerà uno spettacolo davvero insolito. La data d’esordio è stata stabilita per il 2 Marzo. Quindi, a partire da quel Martedì fino a Sabato 6 Marzo, gli italiani saranno incollati dinanzi allo schermo per assistere alle cinque ed imperdibili serate del Festival. Ovviamente, all’Ariston, data l’emergenza Coronavirus, il pubblico non potrà affatto essere numeroso. Anche se, come raccontato dal suo scenografo, sembrerebbe che sia stato pensato uno spettacolo davvero assurdo. Ecco, ma chi sono i 26 big in gara? In un nostro recentissimo, ve li abbiamo elencati dettagliatamente. A partire, quindi, dalla grandissima Orietta Berti. Fino ad Annalisa, Bugo e tantissime altre new entry. Tra queste, c’è anche il nome di Fulminacci, giovanissimo cantante romano ricco di successi. Ecco, ma chi è esattamente?

Chi è Fulminacci, il giovanissimo Big di Sanremo 2021: brani, fidanzata e vero nome

Insieme al fior fiore della musica italiana, anche Fulminacci sarà uno dei ventisei Big di Sanremo 2021. Ecco. In attesa di vederlo esibire sulle note di ‘Santa Marinella’, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In particolare, siete curiosi di conoscere la sua biografia, il suo vero nome e, soprattutto, la sua fidanzata? Scopriamo insieme tutti i dettagli. Nato a Roma il 12 Settembre del 1997. Filippo Uttinacci, questo è i suo nome di battesimo, ha pubblicato i suoi primi singoli, intitolati ‘Borghese in borghese’ e ‘La vita veramente’, rispettivamente nel Gennaio de 15 Febbraio del 2019. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Non soltanto, infatti, il 9 Aprile dello stesso, pubblica il suo primo album, intitolato ‘La vita veramente’, ma ha preso parte anche a diversi eventi. A partire, quindi, dal concerto del 1 Maggio. Fino alla sua esibizione a Bologna al Biogram Festival. Nel Novembre del 2019, inoltre, pubblica il suo singolo ‘Le ruote, i motori’. Dopo un po’ di tempo prende parte al programma ‘Una storia da cantare’. Un anno, da come si può chiaramente comprendere piuttosto intenso. E il 2020, ve lo assicuriamo, non è affatto da bene. Dopo aver partecipato sempre al concerto del 1 Maggio, il 9 Settembre scorso pubblica il suo nuovo singolo ‘Canguro’. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Al momento, poco e niente. Sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, il giovane Fulminacci non sembra pubblicare foto inerenti alla sua vita privata. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che sia fidanzato con la giovanissima e bellissima Lia Greco.

Giovanissimo, ma talentuoso: i premi ricevuti

Ha soltanto 23 anni, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, il giovane Fulminacci è già riuscito a conquistare tutti. E, soprattutto, a ricevere diversi premi e riconoscimenti. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia vinto nel 2019 il premio per il miglior giovane dell’anno. Ed, infine, per la miglior opera prima.

Una volta saputo tutto quello che occorre sapere su di lei, non ci resta che seguire il Festival di Sanremo. E, soprattutto, seguire le imperdibile esibizioni di Fulminacci.