Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 18 febbraio: arriva il momento tanto atteso dai telespettatori, cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova ricchissima puntata di Uomini e Donne. Quello con la trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso da anni per milioni di telespettatori, che con passione seguono le avventure del trono più amato della tv. Trono classico e trono over, uniti in un’unica super puntata, da quando è stato inserito il nuovo format. Nella puntata di ieri è stato dedicato ampio spazio al trono over e, in particolare, alle vicende di Gemma e Maurizio. Con ogni probabilità, oggi si passerà al trono classico! Andrà in onda la tanto attesa scelta della tronista Sophie Codegoni? Ecco cosa potrebbe accadere nella puntata di oggi, giovedì 18 febbraio 2021.

Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 18 febbraio: vedremo la scelta di Sophie?

È tempo di scelte a Uomini e Donne e, quindi, è tempo di nuovi tronisti. Che sono stati già presentati: Massimiliano, Giacomo e Samantha sono i nuovi protagonisti del trono classico, pronti a vivere un percorso intenso e a trovare l’amore. Ci riusciranno? Staremo a vedere! Nel frattempo, due nuove coppie si sono formate proprio nello studio Mediaset. La scelta di Davide Donadei, felicemente fidanzato con Chiara Rabbi, è andata già in onda, ma quando vedremo quella di Sophie? Ebbene, la scelta della bellissima tronista è stata già registrata e potrebbe andare in onda proprio oggi! Mancano, infatti, solo due puntate per questa settimana e il momento tanto atteso potrebbe arrivare proprio oggi. Come tutti sappiamo, Sophie ha scelto uno tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, i due corteggiatori che più di tutti l’hanno colpita. Un percorso fatto di alti e bassi, quello di Sophe sul trono, ma la bellissima modella ha deciso con chi volere iniziare una storia a telecamere spente. Pronti per vivere l’emozione della scelta? Tutti sintonizzati su Canale 5, al consueto orario delle 14 e 45.

Davide e Chiara dopo la scelta

Davide e Chiara sono sempre più uniti. Sin dal momento della scelta, i due non si sono mai separati, mostrandosi più innamorati che mai e in perfetta sintonia. Nelle ultime ore, l’ex tronista ha portato Chiara in Puglia, presentandole tutta la famiglia. Un amore che cresce ogni giorno di più! E voi, cosa ne pensate della coppia nata a Uomini e Donne? Vi piacciono insieme?