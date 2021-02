Il Covid si porta via un’altro pezzo di storia italiana: Andrea Lo Vecchio è morto, addio all’autore dell’indimenticabile ‘Luci a San Siro’.

E’ morto ieri 17 febbraio all’età di 78 anni uno degli autori più importanti della musica italiana: Andrea Lo Vecchio è stato ucciso dal Covid e con lui va via un pezzo di storia del nostro Paese. Cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano, dalla sua penna sono nati capolavori come ‘E poi’ cantata da Mina e ‘Luci a San Siro’ per Roberto Vecchioni. Non solo canzoni profonde e impegnate, nella sua straordinaria carriera anche sigle di cartoni animati, come ‘Bia la sfida della magia’ e ‘Mazinga Z’. Di origini milanesi, Lo Vecchio iniziò la sua carriera nella musica già agli inizi degli anni ’60 partecipando ad importanti manifestazioni musicali come il Festivalbar e il Cantagiro. L’incontro con Roberto Vecchioni segnerà per lui la svolta: comincia a collaborare con lui scrivendo per i cantanti più famosi della scena musicale come Bruno Lauzi, Mal, Fausto Leali, Ornella Vanoni. Dopo varie partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 1971 scrive insieme a Vecchioni “Luci a San Siro”, un vero e proprio capolavoro. In collaborazione con Shel Shapiro scrive “E poi…”, portata al successo da Mina e “Help Me” per i Dik Dik. Creatore di jingle pubblicitari, diventa anche autore di programmi tv come Canzonissima, Premiatissima, Drive in, Serata d’onore, Furore e Tale e quale.

Addio ad Andrea Lo Vecchio, stroncato dal Covid: l’annuncio su Fb

L’artista aveva contratto il maledetto Covid qualche settimana fa. Ieri, attraverso un post su Fb, aveva condiviso le sue condizioni di salute.”Questo covid è veramente brutto: ti allontana da tutto e da tutti, lasciandoti in una solitudine totale. Ormai sono 3 settimane e, a parte i miei familiari, ha scremato gli amici, quei pochi per cui conto ancora qualcosa e che si dimostrano interessati. È lunga, ma ho fatto tante battaglie e sono sicuro che questa la vincerò contro il più grande figlio di p*****a che abbia incontrato”.

Nonostante cercasse di mantenere un atteggiamento positivo, purtroppo Andrea Lo Vecchio non ce l’ha fatta.