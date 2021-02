La foto del passato di Marco Giallini è totalmente inedita: spunta fuori solo ora una sua foto da giovane, guardate qui l’attore!

Marco Giallini è uno degli attori italiani più noti: classe ’63, è stato candidato per ben sei volte al David di Donatello ed ai Nastri D’Argento. Quest’ultimo premio l’ha vinto per 3 volte per il film ACAB, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti. Marco è entrato nel mondo della recitazione a soli 22 anni: dopo aver frequentato una scuola teatrale, ha iniziato a lavorare con grandi nomi del teatro italiano. Giallini è un uomo entrato nel grande e piccolo schermo ed ha raggiunto sempre risultati strabilianti: Rocco Schiavone, La nuova squadra – Spaccanapoli sono alcune delle serie TV a cui ha preso parte, nella prima è lui il protagonista! Il passato di Marco Giallini è segnato dalla morte di sua moglie: nel 2011 ha perso la sua dolce metà a causa di un’emorragia cerebrale. Dalla moglie Loredana ha avuto due figli, Rocco, nato nel’98 e Diego, nel 2004. E’ spuntata una foto del passato davvero magnifica: guardate com’era l’attore tantissimi anni fa.

Marco Giallini da giovane: la foto del passato spunta fuori solo ora, fan incantate

Nel canale Instagram del figlio di Marco Giallini, Rocco, abbiamo trovato uno scatto del passato di padre e figlio davvero magnifico. Il piccolo aveva pochi anni di vita: al suo fianco aveva papà Marco davvero giovanissimo. Siete curiosi di guardare questa foto del passato? Forse nessuno, tra i fan dell’attore, lo ha mai visto quando era così giovane. Date un’occhiata:

L’uomo così affascinante è molto desiderato dalle donne: sono tantissime le fan che apprezzano non solo il suo talento ma anche l’aspetto fisico.

Il dramma della moglie

Sono trascorsi tanti anni dalla morte della moglie. La donna, Loredana, nel 2011 ha avuto un’emorragia cerebrale che le è costata la vita. In diverse interviste Giallini ha spiegato lei è stata l’unica donna della sua vita: si erano conosciuti da giovanissimi, avevano solo 14 anni quando si sono innamorati. Un drammatico giorno, nel 2011, la donna si è accasciata tra le braccia del marito: Loredana è stata in vita, senza riprendere conoscenza, per due giorni, prima che si spegnesse.